Коронавирус в ЛНР: За все время выявлено 275 случаев Covid-19

12 Май 2020 2020-05-12T12:14:28+03:00

К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом достигло четырех миллионов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

За все время медики Луганской Народной Республики зарегистрировали 275 случаев коронавируса в ЛНР. Об этом 11 мая сообщил главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции, главный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.

— На сегодняшний момент подтвержденных случаев 275, — сказал Докашенко.

Напомним, что с 1 по 12 мая в ЛНР был введен строгий режим самоизоляции. С 13 числа обещают послабить ограничения. На большей части Республики снова заработают рынки, детсады, парикмахерские, а также начнет курсировать общественный транспорт. Однако междугородние и международные перевозки в ЛНР все еще закрыты. Жители Республики ждут особое распоряжение органов власти и разрешение чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии.

Тем временем в ДНР по данным на 12 мая официально зарегистрировано 199 случаев заражения COVID-19.

Читайте также:

COVID-19 внес свои коррективы: Следующий призыв на Украине будут формировать из заробитчан

Вернувшихся домой украинцев проверят на патриотизм (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU