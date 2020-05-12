2020-05-12T12:14:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ЛНР: За все время выявлено 275 случаев Covid-19

Первый случай коронавируса в ЛНР подтвердили 30 марта
Екатерина Сорока
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К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом достигло четырех миллионовК настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом достигло четырех миллионовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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За все время медики Луганской Народной Республики зарегистрировали 275 случаев коронавируса в ЛНР. Об этом 11 мая сообщил главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции, главный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.

На сегодняшний момент подтвержденных случаев 275, — сказал Докашенко.

Напомним, что с 1 по 12 мая в ЛНР был введен строгий режим самоизоляции. С 13 числа обещают послабить ограничения. На большей части Республики снова заработают рынки, детсады, парикмахерские, а также начнет курсировать общественный транспорт. Однако междугородние и международные перевозки в ЛНР все еще закрыты. Жители Республики ждут особое распоряжение органов власти и разрешение чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии.

Тем временем в ДНР по данным на 12 мая официально зарегистрировано 199 случаев заражения COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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