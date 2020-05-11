2020-05-11T18:24:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Контроль за бизнесом будет ужесточен: В ЛНР с 13 мая возобновят свою деятельность предприниматели

ЧСПК при Правительстве ЛНР приняла решение отменить на большей части территории ЛНР некоторые ограничительные меры
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Масочный режим - это только одно из требований.Масочный режим - это только одно из требований.Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Изменить размер текста:

Власти Республики ужесточат контроль за предприятиями и предпринимателями, которые возобновят свою деятельность с 13 мая.

Сегодня ЧСПК при Правительстве ЛНР приняла решение отменить на большей части территории ЛНР некоторые ограничительные меры и возобновить работу общественного транспорта, рынков, детсадов, парикмахерских и ряда других объектов при условии соблюдения требований по организации их работы.

Докашенко отметил, что все предприятия, которые возобновят свою деятельность, "должны неукоснительно соблюдать требования".

- Со своей стороны мы говорим, что будет ужесточен контроль за соблюдением данных требований. Те предприниматели и предприятия, которые будут игнорировать данные требования, они будут приостановлены на неопределенный срок, - сообщил главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции (СЭС), главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко. - Поэтому мы призываем тех предпринимателей и предприятия, которые желают возобновить свою деятельность, в первую очередь неукоснительно соблюдать требования.

Тем временем, в ДНР за все время зарегистрировано 184 случая заболевания коронавирусной инфекцией. 27 человек выздоровели и были выписаны из больницы, пятеро скончались. Лечение продолжают 152 пациентов.

Читайте также

«Имена Героев в наших мыслях, а их стереть невозможно!» Что для жителей Донбасса День Победы?

«Комсомолка» провела опрос среди жителей Республики (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВСУ вечером обстреляли поселок Старомихайловка
COVID-19 внес свои коррективы: Следующий призыв на Украине будут формировать из заробитчан
Контроль за бизнесом будет ужесточен: В ЛНР с 13 мая возобновят свою деятельность предприниматели
"Дончане отстаивают свое право на жизнь": Представитель России в Контактной группе - Борис Грызлов обратился к дончанам
Обстрелом со стороны Украины в Горловке ранен мужчина
Украинским обстрелом обесточена птицеферма под Ясиноватой
В ЛНР ввели строгий режим самоизоляции для жителей поселка Фрунзе
Российские звезды поздравят дончан с Днем Республики
В ЛНР введут в обращение марку и картмаксимум "С Днем Республики"
Коронавирус в ДНР выявлен еще у трех жителей
Украина выпустила по территории ДНР 80 снарядов
Денис Пушилин поздравил жителей ДНР с Днем Республики
Погода в Луганске на день: 11 мая луганчанам обещают +21
Погода в Донецке на день: 11 мая пройдет без осадков
Как украинские военные переправляют ворованное в Донбассе оружие вглубь страны
ООН: В мае количество погибших и раненых жителей Донбасса стало самым высоким за последние два года
Стало известно, до какого числа не будут работать КПП в Донбассе
«С длинными лапами и когтями!» На юге Донбасса появились мухи-кровососки
Двое бойцов 30-й бригады ВСУ подорвались на украинских минах из-за отказа комбрига купить карту минных полей
Украина продолжает перекраивать территорию Донбасса по-своему
Экстренное заявление Народной милиции ДНР: Каратели из 28-й бригады ВСУ обстреляли ремонтную бригаду Донецкой железной дороги
В Донбассе над Азовским морем пронесся смерч
Жители ДНР: Зеленский с идеей поставить колокол мира в Донецке похож на шута с бубенцами
В День Победы украинские каратели выпустили по жителям ДНР 220 мин, снарядов и гранат
В минздраве рассказали, сколько случаев коронавируса в ДНР выявили за все время
В Славянске вандалы осквернили памятник советскому Воину-освободителю - изобразили флаг украинских националистов
После Дня Победы жителей Донецка и Горловки разбудил грохот от взрывов мин и гранат