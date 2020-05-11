Контроль за бизнесом будет ужесточен: В ЛНР с 13 мая возобновят свою деятельность предприниматели
Власти Республики ужесточат контроль за предприятиями и предпринимателями, которые возобновят свою деятельность с 13 мая.
Сегодня ЧСПК при Правительстве ЛНР приняла решение отменить на большей части территории ЛНР некоторые ограничительные меры и возобновить работу общественного транспорта, рынков, детсадов, парикмахерских и ряда других объектов при условии соблюдения требований по организации их работы.
Докашенко отметил, что все предприятия, которые возобновят свою деятельность, "должны неукоснительно соблюдать требования".
- Со своей стороны мы говорим, что будет ужесточен контроль за соблюдением данных требований. Те предприниматели и предприятия, которые будут игнорировать данные требования, они будут приостановлены на неопределенный срок, - сообщил главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции (СЭС), главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко. - Поэтому мы призываем тех предпринимателей и предприятия, которые желают возобновить свою деятельность, в первую очередь неукоснительно соблюдать требования.
Тем временем, в ДНР за все время зарегистрировано 184 случая заболевания коронавирусной инфекцией. 27 человек выздоровели и были выписаны из больницы, пятеро скончались. Лечение продолжают 152 пациентов.
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