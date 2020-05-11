Коронавирус в ДНР, последние новости на 11 мая 2020 года: что известно на данный момент

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР, согласно проведенным исследованиям 10 мая, выявлен еще у трех жителей.

- Согласно проведенным исследованиям положительные результаты тестирования были выявлены у контактных лиц с заболевшими COVID-19 ранее, - сообщили в здравоохранительном учреждении Республики.

В Минздраве ДНР рассказали, что очаги заболевания локализованы и все контактные лица находятся под наблюдением медицинских работников.

- В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, - сказали в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

За все время в ДНР зарегистрировано 184 случая заболевания коронавирусной инфекцией. 27 человек выздоровели и были выписаны из больницы, пятеро скончались. Лечение продолжают 152 пациентов.

- Министерство здравоохранения ДНР напоминает, что при первых признаках ОРВИ необходимо обращаться за медицинской помощью на горячую линии - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов, или по телефону к участковому врачу, а также соблюдать режим самоизоляции.

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