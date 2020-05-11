"Дончане отстаивают свое право на жизнь": Представитель России в Контактной группе - Борис Грызлов обратился к дончанам

11 Май 2020 2020-05-11T18:06:41+03:00

Дончане свой выбор сделали шесть лет назад. Фото: ДАН

РФ сделает все для прекращения боев в Донбассе

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Полномочный представитель России в Контактной группе - Борис Грызлов сегодня впервые обратился к жителям Донбасса, пообещав всестороннюю поддержку Москвы в прекращении боевых действий и налаживании мирной жизни в регионе, сообщает ДАН.

- Россия как посредник в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине ведет целенаправленную работу и будет далее делать все необходимое для прекращения боевых действий и налаживания мирной жизни в Донбассе. Наша деятельность основывается на одобренных резолюцией Совета Безопасности ООН Минских договоренностях, которые никому не позволяют решать судьбу Донбасса без учета воли и участия его населения, — отметил Грызлов.

При этом обстрелы республик не прекращаются, их интенсивность в последние месяцы даже выросла. Так, сегодня при обстреле со стороны Украины был ранен мужчина в Горловке.

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ИСТОЧНИК KP.RU