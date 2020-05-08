2020-05-08T19:53:56+03:00
Политика

Стала известна дата: Переговоры по Донбассу будут проходить по видеосвязи

Итоги переговоров подведут 14 мая
Никита МАКАРЕНКОВ
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Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова. Фото: МИД ДНРМинистр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова. Фото: МИД ДНР
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В министерстве иностранных дел ДНР сообщили, что контактная группа и ее профильные подгруппы с 13 по 14 мая проведут встречи по видеосвязи.

- Заседания Контактной и рабочих групп по урегулированию конфликта в Донбассе пройдут 13 и 14 мая в формате видеоконференций, - отметили в пресс-службе ведомства.

Также сообщается, что итоги встреч участники Контактной группы подведут 14 мая.

Министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова ранее заявляла, что ДНР намерена поднять вопросы невыполнения со стороны Киева бессрочного перемирия и несоблюдения согласованных дополнительных мер контроля режима прекращения огня.

- Только прямой, добросовестный и уважительный диалог поможет приблизить урегулирование, все остальные придумки киевских властей будут способствовать только еще большему отдалению Донбасса, - говорится в заявлении Никоноровой на сайте ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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