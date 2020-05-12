С 13 мая в ЛНР заработают общественный транспорт, рынки, детсады и парикмахерские
Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР сегодня сообщила, что с 13 мая будут послаблены ограничительные меры против коронавируса. На большей части Республики снова заработают рынки, детсады, парикмахерские, а также начнет курсировать общественный транспорт.
— С 13 мая 2020 года возобновить работу:
рынков всех форм собственности, а также предприятий, осуществляющих оптовую торговлю продовольственными товарами;
объектов розничной торговли непродовольственной группой товаров, в том числе на рынках Республики, торговых центрах, торгово-развлекательных центрах (комплексах);
салонов красоты, парикмахерских, косметологических кабинетов (ограничение в отношении работы спа-салонов, массажных салонов, фитнесс-центров, соляриев, бань, саун продолжается до особого распоряжения);
всех видов общественного транспорта (городской, в т. ч. электрический и такси, пригородный);
дошкольных образовательных учреждений, — определено протоколом заседания ЧСПК.
Напомним, что по официальной информации на 8 мая за все время в ЛНР было выявлено и подтверждено 232 случая заражения коронавирусной инфекцией. В ДНР зарегистрировано 184 случая заболевания.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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