С 13 мая в ЛНР заработают общественный транспорт, рынки, детсады и парикмахерские

12 Май 2020 2020-05-12T09:45:36+03:00

ЧПСК с 12 мая вводит строгий режим самоизоляции в прифронтовом Фрунзе. Фото: Егор Алеев/ТАСС

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Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР сегодня сообщила, что с 13 мая будут послаблены ограничительные меры против коронавируса. На большей части Республики снова заработают рынки, детсады, парикмахерские, а также начнет курсировать общественный транспорт.

— С 13 мая 2020 года возобновить работу:

рынков всех форм собственности, а также предприятий, осуществляющих оптовую торговлю продовольственными товарами;

объектов розничной торговли непродовольственной группой товаров, в том числе на рынках Республики, торговых центрах, торгово-развлекательных центрах (комплексах);

салонов красоты, парикмахерских, косметологических кабинетов (ограничение в отношении работы спа-салонов, массажных салонов, фитнесс-центров, соляриев, бань, саун продолжается до особого распоряжения);

всех видов общественного транспорта (городской, в т. ч. электрический и такси, пригородный);

дошкольных образовательных учреждений, — определено протоколом заседания ЧСПК.

Напомним, что по официальной информации на 8 мая за все время в ЛНР было выявлено и подтверждено 232 случая заражения коронавирусной инфекцией. В ДНР зарегистрировано 184 случая заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU