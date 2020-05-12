2020-05-12T09:45:36+03:00
Коронавирус Covid-19

С 13 мая в ЛНР заработают общественный транспорт, рынки, детсады и парикмахерские

Ограничения были введены из-за угрозы распространения коронавируса
Екатерина Сорока
Поделиться:
ЧПСК с 12 мая вводит строгий режим самоизоляции в прифронтовом Фрунзе. Фото: Егор Алеев/ТАССЧПСК с 12 мая вводит строгий режим самоизоляции в прифронтовом Фрунзе. Фото: Егор Алеев/ТАСС
Изменить размер текста:

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР сегодня сообщила, что с 13 мая будут послаблены ограничительные меры против коронавируса. На большей части Республики снова заработают рынки, детсады, парикмахерские, а также начнет курсировать общественный транспорт.

С 13 мая 2020 года возобновить работу:

рынков всех форм собственности, а также предприятий, осуществляющих оптовую торговлю продовольственными товарами;

объектов розничной торговли непродовольственной группой товаров, в том числе на рынках Республики, торговых центрах, торгово-развлекательных центрах (комплексах);

салонов красоты, парикмахерских, косметологических кабинетов (ограничение в отношении работы спа-салонов, массажных салонов, фитнесс-центров, соляриев, бань, саун продолжается до особого распоряжения);

всех видов общественного транспорта (городской, в т. ч. электрический и такси, пригородный);

дошкольных образовательных учреждений, — определено протоколом заседания ЧСПК.

Напомним, что по официальной информации на 8 мая за все время в ЛНР было выявлено и подтверждено 232 случая заражения коронавирусной инфекцией. В ДНР зарегистрировано 184 случая заболевания.

Читайте также:

В ЛНР введут в обращение марку и картмаксимум "С Днем Республики"

На марке изображены памятник командиру бригады "Призрак" Алексею Мозговому (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в ДНР выявили еще у 15 человек
Глава ЛНР Леонид Пасечник: «Пусть на Луганскую землю навсегда вернется мир и покой!»
С 13 мая в ЛНР заработают общественный транспорт, рынки, детсады и парикмахерские
Погода в Донецке на день: Вечером 12 мая обещают небольшой дождь
Погода в Луганске на день: 12 мая температура воздуха поднимется до 25 градусов тепла
Политики и общественники из России, США и стран ЕС поздравили ДНР с 6-летием
В приюте «ПИФ» спасают собаку Юльку с передовой
До особого распоряжения междугородние и международные перевозки в ЛНР останутся закрытми
ВСУ вечером обстреляли поселок Старомихайловка
COVID-19 внес свои коррективы: Следующий призыв на Украине будут формировать из заробитчан
Контроль за бизнесом будет ужесточен: В ЛНР с 13 мая возобновят свою деятельность предприниматели
"Дончане отстаивают свое право на жизнь": Представитель России в Контактной группе - Борис Грызлов обратился к дончанам
Обстрелом со стороны Украины в Горловке ранен мужчина
Украинским обстрелом обесточена птицеферма под Ясиноватой
В ЛНР ввели строгий режим самоизоляции для жителей поселка Фрунзе