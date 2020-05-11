В ЛНР введут в обращение марку и картмаксимум "С Днем Республики"
Государственное унитарное предприятие (ГУП) "Почта ЛНР" 12 мая введет в обращение художественную почтовую марку "С Днем Республики", а также выпустит одноименный картмаксимум.
- 12 мая 2020 года ГУП ЛНР "Почта ЛНР" вводится в обращение и считается действительной для оплаты услуг почтовой связи во всех отделениях почтовой связи художественная почтовая марка "С Днем Республики, - сообщили в Министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР.
Марка выпущена тиражом 1485 экземпляров. Номинальная цена марки – 100 руб.
На марке изображены памятник командиру бригады "Призрак" Алексею Мозговому, фреска, расположенная на здании Алчевского центра культуры и народного творчества, герб ЛНР.
Знаки почтовой оплаты можно будет приобрести в отделениях "Почты ЛНР".
- С 12 мая 2020 года ГУП ЛНР "Почта ЛНР" выпускает картмаксимум "С Днем Республики", – проинформировали в Минсвязи.
Картмаксимум выпущен тиражом 500 экземпляров, его цена – 120 руб.
На картмаксимуме изображен памятник Мозговому и фреска, расположенная на здании Алчевского центра культуры и народного творчества.
Картмаксимум можно будет приобрести в отделениях "Почты ЛНР".
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ИСТОЧНИК KP.RU