В ЛНР введут в обращение марку и картмаксимум "С Днем Республики"

11 Май 2020 2020-05-11T11:18:17+03:00

Знаки почтовой оплаты можно будет приобрести в отделениях "Почты ЛНР". Фото: ЛИЦ

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Государственное унитарное предприятие (ГУП) "Почта ЛНР" 12 мая введет в обращение художественную почтовую марку "С Днем Республики", а также выпустит одноименный картмаксимум.

- 12 мая 2020 года ГУП ЛНР "Почта ЛНР" вводится в обращение и считается действительной для оплаты услуг почтовой связи во всех отделениях почтовой связи художественная почтовая марка "С Днем Республики, - сообщили в Министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР.

Марка выпущена тиражом 1485 экземпляров. Номинальная цена марки – 100 руб.

На марке изображены памятник командиру бригады "Призрак" Алексею Мозговому, фреска, расположенная на здании Алчевского центра культуры и народного творчества, герб ЛНР.

Знаки почтовой оплаты можно будет приобрести в отделениях "Почты ЛНР".

- С 12 мая 2020 года ГУП ЛНР "Почта ЛНР" выпускает картмаксимум "С Днем Республики", – проинформировали в Минсвязи.

Картмаксимум выпущен тиражом 500 экземпляров, его цена – 120 руб.

На картмаксимуме изображен памятник Мозговому и фреска, расположенная на здании Алчевского центра культуры и народного творчества.

Картмаксимум можно будет приобрести в отделениях "Почты ЛНР".

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ИСТОЧНИК KP.RU