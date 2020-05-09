9 Май 2020 2020-05-09T20:16:26+03:00

В ДНР провели персональные парады для ветеранов. Фото: ОД «ДР»

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Девять парадов для ветеранов Великой Отечественной войны организовали в Донецкой Народной Республике по случаю 75-й годовщины Победы. Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика».

- Сегодня в такой знаменательный день мы организовали торжественные парады для ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Макеевке, Горловке, Иловайске и Амвросиевском районе. Всего сегодня поздравили девять ветеранов, - рассказали в пресс-службе.

Торжественным маршем перед ветеранами прошли курсанты Донецкого высшего общевойскового командного училища и участники военно-патриотического движения «Молодая Гвардия-Юнармия». Общественники, представители местной власти и депутаты Народного Совета вручили ветеранам цветы и подарки.

Напомним, что ранее под окнами участников Великой Отечественной войны в Донецке и Макеевке состоялись концерты фронтовых бригад.

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ИСТОЧНИК KP.RU