День Победы в Донецке 2020: Под окнами ветеранов выступают артисты и военные в форме Красной армии

9 Май 2020 2020-05-09T17:34:10+03:00

9 мая под окнами ветеранов выступают артисты и военные в форме Красной армии. Фото: Молодая Республика

В День Победы в Донецке 2020 такие коррективы внесла пандемия коронавируса

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9 мая в День Победы в Донецке и Макеевке 2020 под окнами ветеранов Великой Отечественной войны проходят концерты фронтовых бригад. Эту акцию по случаю 75-летия Великой Победы организовали общественники.

- Сегодня с площади Ленина в Донецке стартовали три группы фронтовых бригад, которые направились поздравлять наших дорогих ветеранов Великой Отечественной Войны с праздником Великой Победы. Они организовывают концерты под окнами их домов, на которых исполняют для них песни военных лет, - сообщили в пресс-службе общественной организации «Молодая Республика».

В каждой колоне легендарная техника времен Великой Отечественной войны – «Катюша» и грузовой автомобиль «полуторка». Для ветеранов выступают артисты Республики, а также военнослужащие Народной милиции. Участники акции одеты в форму Красной армии.

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ИСТОЧНИК KP.RU