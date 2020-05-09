2020-05-09T17:34:10+03:00
Общество

День Победы в Донецке 2020: Под окнами ветеранов выступают артисты и военные в форме Красной армии

В День Победы в Донецке 2020 такие коррективы внесла пандемия коронавируса
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
9 мая под окнами ветеранов выступают артисты и военные в форме Красной армии. Фото: Молодая Республика9 мая под окнами ветеранов выступают артисты и военные в форме Красной армии. Фото: Молодая Республика
Изменить размер текста:

9 мая в День Победы в Донецке и Макеевке 2020 под окнами ветеранов Великой Отечественной войны проходят концерты фронтовых бригад. Эту акцию по случаю 75-летия Великой Победы организовали общественники.

- Сегодня с площади Ленина в Донецке стартовали три группы фронтовых бригад, которые направились поздравлять наших дорогих ветеранов Великой Отечественной Войны с праздником Великой Победы. Они организовывают концерты под окнами их домов, на которых исполняют для них песни военных лет, - сообщили в пресс-службе общественной организации «Молодая Республика».

В каждой колоне легендарная техника времен Великой Отечественной войны – «Катюша» и грузовой автомобиль «полуторка». Для ветеранов выступают артисты Республики, а также военнослужащие Народной милиции. Участники акции одеты в форму Красной армии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Донецком ботсаду к сиреням героев Великой Отечественной войны повязывают георгиевские ленточки

Столица ДНР присоединилась к международной акции «Сирень Победы» [фото] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
День Победы в Донецке 2020: Под окнами ветеранов выступают артисты и военные в форме Красной армии
Начальник Народной милиции ДНР Денис Синенков: Чтим память миллионов граждан, отдавших свои жизни в борьбе с фашизмом
Парад Победы в Луганске: Народная милиция организовала автопробег ретро-техники
Жители Алчевска сшили 38-метровое полотнище из треугольников с именами ветеранов войны
День Победы в Донецке 2020: Глава ДНР Денис Пушилин возглавил колонну автопробега «Великой Победы»
Мэр Ясиноватой поздравил участника Парада Победы 1945 года
Украинские боевики накануне Дня Победы почти в три раза увеличили интенсивность обстрелов
Глава ЛНР Леонид Пасечник: Пока жива история – наш народ духовно силен
Глава ДНР Денис Пушилин: Наш долг - отстоять историческую правду о ключевой роли советских людей в освобождении мира от фашизма
От коронавируса в ДНР выздоровели еще 6 человек
Детвора Донецка к 9 мая украсила открытками свои дворы
Погода в Луганске на день: 9 мая небольшой дождь с грозой, до + 19 градусов