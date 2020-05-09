Украинские боевики накануне Дня Победы почти в три раза увеличили интенсивность обстрелов
Вооруженные формирования Украины (ВФУ) за прошедшие сутки тринадцать раз нарушили перемирие, выпустив по Донецкой Народной Республике почти 150 боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- Под огнем украинских военных оказались районы поселков шахты «Трудовская» и Александровка, окрестности аэропорта, Васильевки, Спартака и Веселого (донецкое направление), а также район Широкой Балки (горловское направление), - рассказали в представительстве ДНР в СЦКК.
Украинские боевики применяли минометы, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе и крупнокалиберное.
Напомним, что в предыдущие сутки ВФУ выпустили по Республике 50 снарядов, мин и гранат.
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ИСТОЧНИК KP.RU