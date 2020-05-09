2020-05-09T14:15:39+03:00
Общество

Украинские боевики накануне Дня Победы почти в три раза увеличили интенсивность обстрелов

Об этом сообщили в СЦКК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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По ДНР выпустили 150 снарядов, мин и гранат. Фото: Штаб «ООС»По ДНР выпустили 150 снарядов, мин и гранат. Фото: Штаб «ООС»
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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) за прошедшие сутки тринадцать раз нарушили перемирие, выпустив по Донецкой Народной Республике почти 150 боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под огнем украинских военных оказались районы поселков шахты «Трудовская» и Александровка, окрестности аэропорта, Васильевки, Спартака и Веселого (донецкое направление), а также район Широкой Балки (горловское направление), - рассказали в представительстве ДНР в СЦКК.

Украинские боевики применяли минометы, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе и крупнокалиберное.

Напомним, что в предыдущие сутки ВФУ выпустили по Республике 50 снарядов, мин и гранат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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