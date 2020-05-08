2020-05-08T20:32:52+03:00
Политика

ВСУ застрелили безоружных сослуживцев, которые бежали в сторону ДНР

Двое военных погибли, еще один получил ранения ног
Никита МАКАРЕНКОВ
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ВСУ застрелили своих же сослуживцев. Фото: amp.politeka.netВСУ застрелили своих же сослуживцев. Фото: amp.politeka.net
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Сегодня украинские военные обстреляли своих же сослуживцев, которые, видимо, решили перейти на сторону ДНР. Случилось это в районе Авдеевки к северу от Донецка. Подробности рассказали в Управлении Народной милиции ДНР.

- В 17.25 с позиций украинских оккупантов выдвинулась группа людей в количестве трех человек в военной форме одежды ВФУ. Двигавшиеся были безоружны. Наши защитники огонь не открывали и продолжали наблюдение. После небольшого удаления от позиций ВФУ по ним был отрыт огонь с украинских позиций из стрелкового оружия и станковых противотанковых гранатометов. В результате «дружественного огня» двое погибли на месте, один получил ранения ног, - говорится в сообщении.

В НМ ДНР не исключили, что пострадавшие были из состава 42-го батальона 57-ой отдельной мотопехотной бригады, которые, по примеру Анатолия Капицкого, хотели перейти на сторону Республики.

Ранее сообщалось, что на сторону ДНР перешел военнослужащий ВСУ Анатолий Капицкий. На Украине СБУ осуществляют давление на его семью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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