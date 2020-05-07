Спецслужбы незалежной запугивают родственников украинского военного, перешедшего на сторону ДНР

7 Май 2020 2020-05-07T22:11:13+03:00

Перешедший на сторону Республики боец в первую очередь был помещен на двухнедельный карантин в связи с угрозой распространения коронавируса. Фото: armiyadnr.su

Изменить размер текста: A A

Перешедший на сторону ДНР военнослужащий ВСУ Анатолий Капицкий связался со своими родственниками, которые проживают на Украине. Он рассказал о своем местоположении, самочувствии и лечении от коронавируса. Звонком заинтересовались в СБУ. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

Теперь на Украине на родных Анатолия Капицкого оказывается серьезное давление. Украинские спецслужбы вызывают их на допросы, запугивают и заставляют подписывать обязательства о неразглашении информации о переходе бойца на сторону ДНР.

— В очередной раз можем отметить полное безразличие командования ВСУ к состоянию дел в подчиненных подразделениях в зоне ООС и наплевательское отношение к личному составу, — говорится в сообщении. — Обращаем внимание военнослужащих ВСУ на действия командования ООС и Министерства обороны Украины в отношении Капицкого, демонстрирующее, что информацию о факте отсутствия военнослужащего им легче скрыть от родственников, чем признаться в истинных причинах бегства подчиненных.

Тем временем сам Капицкий находится на территории Республики. Здесь он получает необходимое лечение от коронавирусной инфекции.

Читайте также

Глава ДНР Денис Пушили: Мы требуем соответствующей реакции на циничные нарушения правил ведения войны

В результате обстрела Саханки со стороны ВСУ ранение получили двое детей и трое взрослых (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU