Спецслужбы незалежной запугивают родственников украинского военного, перешедшего на сторону ДНР
Перешедший на сторону ДНР военнослужащий ВСУ Анатолий Капицкий связался со своими родственниками, которые проживают на Украине. Он рассказал о своем местоположении, самочувствии и лечении от коронавируса. Звонком заинтересовались в СБУ. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.
Теперь на Украине на родных Анатолия Капицкого оказывается серьезное давление. Украинские спецслужбы вызывают их на допросы, запугивают и заставляют подписывать обязательства о неразглашении информации о переходе бойца на сторону ДНР.
— В очередной раз можем отметить полное безразличие командования ВСУ к состоянию дел в подчиненных подразделениях в зоне ООС и наплевательское отношение к личному составу, — говорится в сообщении. — Обращаем внимание военнослужащих ВСУ на действия командования ООС и Министерства обороны Украины в отношении Капицкого, демонстрирующее, что информацию о факте отсутствия военнослужащего им легче скрыть от родственников, чем признаться в истинных причинах бегства подчиненных.
Тем временем сам Капицкий находится на территории Республики. Здесь он получает необходимое лечение от коронавирусной инфекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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