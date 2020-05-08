2020-05-08T12:02:52+03:00
Политика

ВСУ выпустили по ДНР 50 боеприпасов

Под обстрел попали шесть поселков Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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ВСУ продолжают обстреливать республики Донбасса. Фото: warfiles.ruВСУ продолжают обстреливать республики Донбасса. Фото: warfiles.ru
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За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины 11 раз нарушили режим прекращения огня в ДНР. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 11 раз. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 50 единиц, - рассказали в СЦКК.

В ведомстве отметили, что при обстрелах территории Республики киевские силовики использовали противотанковые управляемые ракеты, минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

- Обстрелам на донецком направлении подверглись районы поселков шахты «Трудовская», Жабичево, Александровки, Ясиноватой, на мариупольском направлении — окрестности сел Коминтерново и Саханка, - сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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