Возле Ворошилоского РОВД в Донецке взорван автомобиль

6 Май 2020 2020-05-06T11:09:33+03:00

Автомобиль был припаркован непосредственно у стены здания. Фото: Инцидент Донецк | ДТП | ЧП | Происшествия | Live

Изменить размер текста: A A

6 мая в начале десятого утра в Донецкой Народной Республики на улице Любавина раздался мощный взрыв. Дончане говорят, что взрыв был слышен на проспекте Мира, а также в районе Крытого рынка и Донбасс Арены.

Как выяснилось позже, был взорван автомобиль Hyundai, припаркованный непосредственно возле стены здания.

- В девять с минутами услышал взрыв, был такой ощутимый "бах", а затем в небо повалили черные клубы дыма, - сообщил дончанин, который работает неподалеку.

Очевидцы происшествия сообщают, что слышали сначала мощный взрыв, а затем несколько слабее. На месте работает полиция и МЧС.

Данных о пострадавших пока нет. Мы продолжаем следить за ситуацией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский и Аваков раздули историю с нарушением карантина в Святогорской лавре и умолчали, что в Донбассе на Пасху появился новый очаг коронавируса

В прифронтовом поселке Новотроицкое Волновахского района сотня жителей дралась без масок, не соблюдая дистанцию в полтора метра (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU