2020-05-06T11:09:33+03:00
Происшествия

Возле Ворошилоского РОВД в Донецке взорван автомобиль

Взрыв произошел в начале десятого утра
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Автомобиль был припаркован непосредственно у стены здания. Фото: Инцидент Донецк | ДТП | ЧП | Происшествия | LiveАвтомобиль был припаркован непосредственно у стены здания. Фото: Инцидент Донецк | ДТП | ЧП | Происшествия | Live
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6 мая в начале десятого утра в Донецкой Народной Республики на улице Любавина раздался мощный взрыв. Дончане говорят, что взрыв был слышен на проспекте Мира, а также в районе Крытого рынка и Донбасс Арены.

Как выяснилось позже, был взорван автомобиль Hyundai, припаркованный непосредственно возле стены здания.

- В девять с минутами услышал взрыв, был такой ощутимый "бах", а затем в небо повалили черные клубы дыма, - сообщил дончанин, который работает неподалеку.

Очевидцы происшествия сообщают, что слышали сначала мощный взрыв, а затем несколько слабее. На месте работает полиция и МЧС.

Данных о пострадавших пока нет. Мы продолжаем следить за ситуацией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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