Возле Ворошилоского РОВД в Донецке взорван автомобиль
6 мая в начале десятого утра в Донецкой Народной Республики на улице Любавина раздался мощный взрыв. Дончане говорят, что взрыв был слышен на проспекте Мира, а также в районе Крытого рынка и Донбасс Арены.
Как выяснилось позже, был взорван автомобиль Hyundai, припаркованный непосредственно возле стены здания.
- В девять с минутами услышал взрыв, был такой ощутимый "бах", а затем в небо повалили черные клубы дыма, - сообщил дончанин, который работает неподалеку.
Очевидцы происшествия сообщают, что слышали сначала мощный взрыв, а затем несколько слабее. На месте работает полиция и МЧС.
Данных о пострадавших пока нет. Мы продолжаем следить за ситуацией.
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ИСТОЧНИК KP.RU