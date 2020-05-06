Взрыв возле райотдела в центре Донецка: что случилось
Сегодня утром, в начале десятого, на улице Любавина возле Ворошиловского РОВД раздался взрыв.
Дончане говорят о том, что один взрыв был мощный, а затем были слышны еще несколько - уже слабее.
- Сейчас оттуда валит черный дым и воют сигнализации, - рассказывают дончане.
Оказался взорванным автомобиль Hyundai, припаркованный рядом со зданием РОВД.
Данных о пострадавших пока нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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