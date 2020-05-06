2020-05-06T10:56:22+03:00
Происшествия

Взрыв возле райотдела в центре Донецка: что случилось

Возле Ворошиловского РОВД взорван автомобиль [информация обновляется]
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Взрыв прозвучал утром - в начале десятого. Фото: Инцидент Донецк | ДТП | ЧП | Происшествия | LiveВзрыв прозвучал утром - в начале десятого. Фото: Инцидент Донецк | ДТП | ЧП | Происшествия | Live
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Сегодня утром, в начале десятого, на улице Любавина возле Ворошиловского РОВД раздался взрыв.

Дончане говорят о том, что один взрыв был мощный, а затем были слышны еще несколько - уже слабее.

- Сейчас оттуда валит черный дым и воют сигнализации, - рассказывают дончане.

Оказался взорванным автомобиль Hyundai, припаркованный рядом со зданием РОВД.

Данных о пострадавших пока нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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