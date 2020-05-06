Взрыв возле райотдела в центре Донецка: что случилось

Сегодня утром, в начале десятого, на улице Любавина возле Ворошиловского РОВД раздался взрыв.

Дончане говорят о том, что один взрыв был мощный, а затем были слышны еще несколько - уже слабее.

- Сейчас оттуда валит черный дым и воют сигнализации, - рассказывают дончане.

Оказался взорванным автомобиль Hyundai, припаркованный рядом со зданием РОВД.

Данных о пострадавших пока нет.

Читайте также

Прифронтовая Старомихайловка: Как живет многодетная семья на линии фронта

Коронавирус не отменяет войну и нужду, а потому «Комсомолка» вместе с волонтерами Донецка продолжает помогать дончанам, живущим на передовой (подробнее)

Бабушка раненой девочки из Александровки: «Взрывной волной детей отбросило в другой угол комнаты»

4 мая в Александровке в результате удара киевских силовиков пострадали четыре человека (подробнее)