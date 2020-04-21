2020-04-21T11:48:24+03:00
Политика

Зеленский и Аваков раздули историю с нарушением карантина в Святогорской лавре и умолчали, что в Донбассе на Пасху появился новый очаг коронавируса

В прифронтовом поселке Новотроицкое Волновахского района сотня жителей дралась без масок, не соблюдая дистанцию в полтора метра
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Украинские полицейские дежурили возле каждого храма и могли запросто пресечь нарушения карантина, но почему-то просто фиксировали их. Фото: dn.npu.gov.uaУкраинские полицейские дежурили возле каждого храма и могли запросто пресечь нарушения карантина, но почему-то просто фиксировали их. Фото: dn.npu.gov.ua
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На Пасху в подконтрольном Украине поселке Новотроицкое Волновахского района произошла массовая драка среди местных жителей. В спор между несколькими пьяными сельчанами включились их родственники. И понеслось!

Разнимать потасовку приехал весь личный состав Волновахского отдела полиции. Также прибыли руководители областного главка и рота полиции особого назначения. С учетом жен и детей участников этого месива было несколько сотен.

Самое страшное – они били морды друг другу без средств защиты от коронавируса и не соблюдали дистанцию в полтора метра! В том числе и полицаи. А за отсутствие масок, между прочим, предусмотрен штраф в размере от 18 до 34 тысяч гривен (от 45 до 85 тысяч рублей).

На такую сумму украинская полиция собирается оштрафовать православных, которые на Пасху пришли в храмы без масок. А еще в ведомстве министра внутренних дел Арсена Авакова пугают митрополита Арсения штрафом в 170 тысяч гривен (425 тысяч рублей) за нарушения в Святогорской лавре.

Но в таком случае – почему по факту драки с участием полицейских в Новотроицком возбуждено всего два уголовных производства по ч. 1 ч. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины? Кто отменил законы Украины за нарушения карантина?

И уж совсем непонятно - куда засунула свой бойкий язычок пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, накануне обвинявшая православных священников в создании очага коронавируса в Святогорске?

После драки в Новотроицком – жители и сотрудники полиции без масок. Фото: pozitciya.com.ua

После драки в Новотроицком – жители и сотрудники полиции без масок. Фото: pozitciya.com.ua

Напомним, что украинская полиция 19 апреля открыла уголовное производство из-за нарушения карантина в Святогорской лавре во время пасхального богослужения.

- В Святогорской Свято-Успенской лавре зафиксировано собрание 300 человек, при этом не была соблюдена социальная дистанция и другие правила карантина, — сказано в сообщении пресс-службы ГУ НПУ в Донецкой области. - По данному факту начато уголовное производство по ст. 325 Уголовного кодекса Украины («Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений»).

На видео видно, что многие верующие без масок сплошным потоком идут в храм. Впрочем, это было едва ли не единственное грубое нарушение карантина во время пасхальных богослужений. А всего в подконтрольной Киеву Донецкой области служба прошла в 275 храмах.

Зато у подчиненных Владимира Зеленского случай в Святогорской лавре вызвал чуть ли не истерику.

- Теперь мы должны быть готовы к тому, что уже через неделю будет вспышка коронавируса COVID-19 в Святогорске, – написала в Facebook пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

К сожалению, Мендель не стала сообщать, что после драки в Новотроицком тоже будет вспышка коронавируса. И она охватит не только местных жителей, но и побывавших в поселке полицейских. А еще военных, пограничников и фискалов. Ведь Новотроицкое находится рядом с передовой. Здесь же размещено КПП – на трассе, соединяющей Донецк и Мариуполь. Он, правда, сейчас почти не работает. Только вот обслуживающий персонал никуда не делся.

Не стала пресс-секретарь президента комментировать и попытку украинских военных сбросить с беспилотника взрывное устройство на храм в Ясиноватой на территории ДНР, где утром 19 апреля шло богослужение. К счастью, беспилотник сбили защитники Республики и потом продемонстрировали всему миру.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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