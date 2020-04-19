Экстренное заявление Народной милиции: В Ясиноватой сбили украинский беспилотник, который летел сбросить мину на храм

19 Апр 2020 2020-04-19T10:38:11+03:00

К тому времени в церкви собрались верущие, пришедшие освещать пасхальные корзины

Изменить размер текста: A A

Военные ДНР предотвратили попытку вооруженных формирований Украины с ударного беспилотника атаковать православный храм в Ясиноватой. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции Республики.

- В 5.40 утра в Ясиноватой во время полета в направлении школы №4 по улице Школьной совместными действиями РЭБ и ПВО с применением станции помех «Тритон» был своевременно обнаружен и сбит вражеский БЛА ударного типа с подвешенным к нему взрывным устройством. В ходе расшифровки данных с БЛА было установлено, что целью смертельного «подарка», запущенного преступниками 54-й бригады ВФУ, было не учебное заведение, а расположенный в непосредственной близости храм Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла, - говорится в сообщении управления Народной милиции.

Там подчеркнули, что противник намеревался совершить теракт в отношении верующих, пришедших ранним утром в церковь для освящения пасхальной снеди. Это уже не первая попытка ВСУ нанести артудар с воздуха. Такой же беспилотник использовали боевики 9 апреля в Горловке, когда жертвой стала 25-летняяя мирная жительница.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Один разбойник и насильник, другой – убийца: Каких «героев» Донецк передал Киеву после настойчивой просьбы Зеленского

Президент Украины совсем не в курсе, кого причислил к защитникам страны (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU