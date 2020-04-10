2020-04-10T12:21:35+03:00
Политика

Украинские силовики в Донбассе словно озверели: От обстрелов ВСУ пострадали жители и разрушены дома

За минувший день ВСУ 16 раз обстреляли города и поселки ДНР
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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По домам жителей Старомихайловки украинские вояки прицельно стреляли из БМП. Фото: Пресс-центр штаба ООСПо домам жителей Старомихайловки украинские вояки прицельно стреляли из БМП. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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О перемирии в Донбассе, кажется, бесполезно говорить до окончания карантина на Украине. Печальную статистику минувшего дня озвучили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). 16 обстрелов, во время которых выпущено 143 снаряда, мины и гранаты. Один житель погиб, еще один тяжело ранен. Повреждены пять домов.

Под огнем ВСУ оказались окрестности донецкого аэропорта (Вольво-центр), поселки Александровка, Старомихайловка, Жабичево и Крутая Балка на донецком направлении, поселки Доломитное, Железная и Широкая Балка, шахты имени Гагарина на горловском направлении, а также села Петровское и Саханка на юге ДНР.

По мирным жителям и защитникам ДНР украинские вояки стреляли из 122-мм гаубиц, минометов калибром 82 и 120 мм, БМП и БТР, гранатометов, стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

В результате атаки с применением ударного беспилотника погибла 25-летняя жительница Горловки и тяжело ранен 59-летний мужчина. Также от обстрелов повреждены четыре домостроения в Старомихайловке и одно – в поселке шахты имени Гагарина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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