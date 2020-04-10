2020-04-10T09:16:22+03:00
Политика

Утром Донецк попал под мощный обстрел ВСУ

В течение часа по столице ДНР украинская армия выпустила 90 мин, снарядов и гранат
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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По Донецку украинские вояки сегодня выпустили 40 мин калибром 82 и 120 мм. Фото: Пресс-центр штаба ООСПо Донецку украинские вояки сегодня выпустили 40 мин калибром 82 и 120 мм. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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Сегодня, 10 апреля, с половины шестого утра Донецк и его окраины сотрясались от взрывов. В течение часа по столице ДНР украинская армия выпустила 90 мин, снарядов и гранат.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) обстрелам подверглись западная и северная окраины Донецка, в частности районы «Вольво-Центра» и села Веселое возле аэропорта, поселков Старомихайловка, Александровка и шахты «Трудовская», а также город Ясиноватая.

Украинская армия применяла минометы калибром 82 и 120 мм, вооружение БМП-2, гранатометы, пулеметы и другое стрелковое оружие.

Сейчас сотрудники представтельства ДНР в СЦКК уточняют информацию о пострадавших и разрушениях.

Совершенно очевидно, что ВСУ игнорируют всякие призывы у миру и прекращению огня. Даже гибель и ранения мирных жителей их не останавливает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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