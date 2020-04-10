Утром Донецк попал под мощный обстрел ВСУ
Сегодня, 10 апреля, с половины шестого утра Донецк и его окраины сотрясались от взрывов. В течение часа по столице ДНР украинская армия выпустила 90 мин, снарядов и гранат.
По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) обстрелам подверглись западная и северная окраины Донецка, в частности районы «Вольво-Центра» и села Веселое возле аэропорта, поселков Старомихайловка, Александровка и шахты «Трудовская», а также город Ясиноватая.
Украинская армия применяла минометы калибром 82 и 120 мм, вооружение БМП-2, гранатометы, пулеметы и другое стрелковое оружие.
Сейчас сотрудники представтельства ДНР в СЦКК уточняют информацию о пострадавших и разрушениях.
Совершенно очевидно, что ВСУ игнорируют всякие призывы у миру и прекращению огня. Даже гибель и ранения мирных жителей их не останавливает.
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ИСТОЧНИК KP.RU