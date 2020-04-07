2020-04-07T18:18:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР был выявлен еще у одного жителя

В Минздраве Республики рассказали о новом случае коронавируса в ДНР
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
Поделиться:
Мужчина 31 марта приехал из МосквыМужчина 31 марта приехал из МосквыФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В Донецкой Народной Республике выявлен шестой случай заражения коронавирусной инфекцией. Covid-19 был обнаружен у 28-летнего жителя ДНР, который 31 марта приехал и Москвы. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения государства.

- Мужчина находился на самоизоляции дома, обратился за медицинской помощью 4 апреля, после чего сразу же был госпитализирован в инфекционное отделение, - сказали в Минздраве.

В здравоохранительном ведомстве Республики отметили, что зараженный коронавирусом житель сейчас находится на стационарном лечении, его состояние оценивается, как удовлетворительное.

- Все лица, с кем контактировал пациент, также находятся на самоизоляции, - рассказали в министерстве здравоохранения.

По состоянию на 13.00 7 апреля в стационарных отделениях находятся 169 человек. Это не зараженные коронавирусом, а лишь возможные носители инфекции. 13 867 человека находятся в режиме домашней самоизоляции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в ДНР: Мы сами выбираем – мыть ли руки, быть ли агрессивным

Донецкий психолог рассказал, как может измениться наше поведение во время карантина (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На 1000 «коронавирусных» гривен от Зеленского для пенсионеров Донбасса нет средств в бюджете Украины
Украинских журналистов задержали из-за утечки информации о коронавирусе в подразделениях ВСУ
Жители ДНР, выезжающие в Россию за паспортами, не подлежат двухнедельной самоизоляции
Полиция ДНР выписала штрафов больше чем на два миллиона рублей за нарушение мер противодействия коронавирусу
Данные разведки: Украина стягивает технику к жилой зоне на линии разграничения в Донбассе
В центре Донецка появилось новое граффити
Коронавирус в ДНР был выявлен еще у одного жителя
За две недели Украина больше 200 раз нарушила «перемирие»
В ЛНР ситуация с ОРВИ остается напряженной
«Чтобы не жаловались»: Командир 25-й бригады ВСУ забрал у солдат телефоны
В украинской армии похитили 400 тонн топлива
Командование 59-й бригады ВСУ разыскивают 260 дезертиров
Как будет работать Пенсионный Фонд ДНР во время режима повышенной готовности
Украинские военные в ДНР за сутки 19 раз нарушили «перемирие»
За сутки в ДНР госпитализировали 6 человек с подозрением на коронавирус
Боевики Украины ночью обстреляли северный пригород Донецка
Украина не заинтересована: Переговоры о разведении сил в Донбассе не увенчались успехом
Погода на день в Луганске: 7 апреля синоптики обещают до 12 градусов тепла
Украинский снайпер обстрелял колонну автомобилей с сотрудниками Васильевской насосной станции
Глава ДНР Денис Пушилин: Мы будем продолжать и дальше следовать выбранному в 2014 году пути
В ДНР за неделю родилось 158 малышей
Погода в ДНР на неделю: Воздух прогреется до 18 градусов тепла
Скоро в аптеках ДНР появится больше антисептиков и защитных масок
Погода на день в Донецке: 7 апреля будет переменчивая погода
В ДНР будут производить собственное дезинфицирующее средство