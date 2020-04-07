Коронавирус в ДНР был выявлен еще у одного жителя

7 Апр 2020 2020-04-07T18:18:30+03:00

В Минздраве Республики рассказали о новом случае коронавируса в ДНР

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В Донецкой Народной Республике выявлен шестой случай заражения коронавирусной инфекцией. Covid-19 был обнаружен у 28-летнего жителя ДНР, который 31 марта приехал и Москвы. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения государства.

- Мужчина находился на самоизоляции дома, обратился за медицинской помощью 4 апреля, после чего сразу же был госпитализирован в инфекционное отделение, - сказали в Минздраве.

В здравоохранительном ведомстве Республики отметили, что зараженный коронавирусом житель сейчас находится на стационарном лечении, его состояние оценивается, как удовлетворительное.

- Все лица, с кем контактировал пациент, также находятся на самоизоляции, - рассказали в министерстве здравоохранения.

По состоянию на 13.00 7 апреля в стационарных отделениях находятся 169 человек. Это не зараженные коронавирусом, а лишь возможные носители инфекции. 13 867 человека находятся в режиме домашней самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU