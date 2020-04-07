2020-04-07T13:20:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР, последние новости на 7 апреля 2020 года: за все время в Республике выявили 5 случаев заражения Covid-19

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 7 апреля 2020 года
Никита МАКАРЕНКОВ
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За все время в Республике выявили 5 случаев заражения Covid-19За все время в Республике выявили 5 случаев заражения Covid-19Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За все время коронавирус в ДНР выявили у пятерых жителей Республики. О двух из этих случаях объявили вчера вечером. Сегодня в минздраве сообщили, что новых фактов заражения не выявлено.

За сутки в Республике десять человек взяты под наблюдение врачей. Шесть из них госпитализированы в стационары, еще четверо – на домашней самоизоляции.

- Всего в стационарных отделениях находятся 169 человек. 13 867 – в режиме самоизоляции на дому. Еще 45 человек выписаны из больниц с дважды отрицательными результатами на COVID-19, - заявили в минздраве ДНР.

Стоит понимать, что в числе пациентов, которые находятся на стационаре под наблюдением медиков (169 человек) – не зараженные коронавирусной инфекцией, а лишь возможные ее носители. Лишь после двух отрицательных тестов, медики смогут уверенно заявить, что Covid-19 у них выявлен не был.

Напомним – первый случай коронавируса в Республике был выявлен у жительницы, которая вместе с семьей на частном транспорте приехала из Москвы. Вторым зараженным в Республике оказался ее сын. 3 апреля было объявлено о третьем случае заражения - коронавирус выявили у 62-летнего жителя, который в марте ездил на Украину. Еще о двух случаях сообщили вчера вечером.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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