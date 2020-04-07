2020-04-07T20:15:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Полиция ДНР выписала штрафов больше чем на два миллиона рублей за нарушение мер противодействия коронавирусу

Штрафы выписываются за нарушение режима самоизоляции и несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил
Екатерина Сорока
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На 7 апреля в ДНР выявлено 5 случаев заражения COVID-19. Фото: МВД ДНРНа 7 апреля в ДНР выявлено 5 случаев заражения COVID-19. Фото: МВД ДНР
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За нарушение мер предосторожности от коронавируса во время режима повышенной готовности полиция ДНР выписывает штрафы. С начала проведения проверок нарушители уже задолжали в казну Республики больше двух миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел ДНР.

— С начала проведения проверок сотрудники полиции составили 20 протоколов по фактам нарушения гражданами режима самоизоляции и 21 административный материал в отношении представителей сферы торговли и общественного питания. Общая сумма наложенных на правонарушителей штрафов составляет 2 миллиона 190 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Кроме штрафов в Республике также предусмотрена уголовная ответственность за нарушение мер предосторожности против коронавируса. Депутат Народного совета Анастасия Селиванова рассказала детальнее, какие санкции могут применяться в режим повышенной готовности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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