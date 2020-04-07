Полиция ДНР выписала штрафов больше чем на два миллиона рублей за нарушение мер противодействия коронавирусу
За нарушение мер предосторожности от коронавируса во время режима повышенной готовности полиция ДНР выписывает штрафы. С начала проведения проверок нарушители уже задолжали в казну Республики больше двух миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел ДНР.
— С начала проведения проверок сотрудники полиции составили 20 протоколов по фактам нарушения гражданами режима самоизоляции и 21 административный материал в отношении представителей сферы торговли и общественного питания. Общая сумма наложенных на правонарушителей штрафов составляет 2 миллиона 190 тысяч рублей, — говорится в сообщении.
Кроме штрафов в Республике также предусмотрена уголовная ответственность за нарушение мер предосторожности против коронавируса. Депутат Народного совета Анастасия Селиванова рассказала детальнее, какие санкции могут применяться в режим повышенной готовности.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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