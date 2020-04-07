2020-04-07T10:35:19+03:00
Общество

Погода в ДНР на неделю: Воздух прогреется до 18 градусов тепла

Текущая неделя в ДНР станет самой теплой с начала весны
Екатерина Сорока
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Осадки пока не предвидятся. Фото: Руслан КрасовскийОсадки пока не предвидятся. Фото: Руслан Красовский
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Текущая неделя станет самой теплой с начала календарной весны в Республике. Воздух прогреется до 18 градусов тепла. Об этом сообщил на брифинге в МЧС ДНР начальник отдела общественных связей и международной деятельности Наталья Гетова.

— По данным Гидрометцентра МЧС ДНР на текущей неделе в Республике преимущественно без осадков, основной температурный фон: ночью минус 1 – плюс 5 градусов, днем от 12 до 18 градусов тепла, — говорится в сообщении.

С наступлением тепла многие жители Республике захотят прогуляться на улице. Однако не стоит забывать о мерах предосторожности из-за угрозы распространения коронавируса. За все время в Республике зафиксировали пять случаев заражения covid-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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