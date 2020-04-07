Скоро в аптеках ДНР появится больше антисептиков и защитных масок

7 Апр 2020 2020-04-07T09:53:36+03:00

Если в какой-то частной аптеке завышены цены на предметы первой необходимости, то необходимо сообщить о нарушении на горячую линию миндохода по номеру 470. Фото: dan-news.info

В Министерстве доходов и зборов стараются решить проблему с дефицитом масок и антисептиков

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Периодами в Республике наблюдается дефицит защитных медицинских масок в аптеках. Корреспондент «Комсомолки», как и в прошлый раз, снова отправился в рейд по аптекам, чтобы прикупить парочку марлевых повязок. Итог - масок все еще нет, а если и бывают, то раскупают их быстро.

Министр доходов и сборов Евгений Лавренов прокомментировал ситуацию.

— На сегодняшний день у нас есть определенные сложности в связи с тем, что Российская Федерация ограничила или запретила вывоз со своей территории ряда дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты, а также материалов для их производства. Мы занимаемся поиском решений этих проблем, — рассказал министр.

Решение проблемы с недостатком средств защиты от вирусов, по словам министра, все же нашли. Республиканские производители стали шить защитные маски, а не так давно стали заниматься выпуском собственного дезинфицирующего средства.

— Также на территории Республики производятся дезинфицирующие средства. Сейчас принимаются все возможные меры для увеличения производственных мощностей, осуществляется контроль уровня цен, — добавил Лавренов.

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ИСТОЧНИК KP.RU