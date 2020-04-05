2020-04-05T20:10:23+03:00
Политика

О мире в Донбассе попытаются договориться с 6 по 8 апреля

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта будет работать три дня в режиме видеоконференции
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Участники Контактной группы пока в Минск не ездят из-за угрозы коронавируса. Фото: поzastavki.comУчастники Контактной группы пока в Минск не ездят из-за угрозы коронавируса. Фото: поzastavki.com
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На следующей неделе представители ДНР и ЛНР снова попытаются хоть о чем-то договориться с Украиной в рамках Минского процесса.

- Заседания Контактной и рабочих групп по урегулированию конфликта в Донбассе пройдут в период с 6 по 8 апреля в формате видеоконференций, — сообщили в МИД ДНР.

Ожидается, что 6 апреля проведут заседания участники подгрупп по политическим вопросам и вопросам безопасности, 7 апреля – подгруппы по экономическим и гуманитарным вопросам. Видеоконференция Контактной группы запланирована на 8 апреля.

В прошлый раз участники провели свои встречи в видеоформате с 24 по 26 марта. Практически ни о чем не договорились. В частности, Киев заблокировал заявление о приверженности режима прекращения огня. После этого обстрелы территории республик только усилились.

Не удалось продвинуться и в вопросе обмена пленными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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