Срыв Минских договоренностей: Украина публично отказалась прекращать обстрелы жителей Донбасса
26 марта провалом закончилось заседание в режиме видеоконференции Контактной группы по урегулированию конфликта Донбасса. В числе заблокированных украинской стороной решений есть и заявление о подтверждении приверженности всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному соблюдению режима прекращения огня.
Уполномоченный представитель ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего рассказал, в чем суть отвергнутого Киевом документа.
- ЛНР и ДНР готовы были подкрепить стартовавший в июле 2019 года бессрочный режим прекращения огня конкретными, совместными и симметричными с украинской стороной, мерами по его обеспечению, - сообщил Дейнего.
Вместо этого украинская сторона предложила свой вариант, который не предусматривает подписания, при этом изъяла такие существенные обязательства сторон, как:
- публичные заявления высшего командования сторон;
- запрет наступательных действий и разведывательно-диверсионных операций;
- неприменение любого вида огня, включая снайперский;
- поддержка практики прямого взаимодействия в случае нарушения режима прекращения огня посредством телефонной связи.
Свои реальные намерения Украина подтвердила в этот день усилением обстрелов территории ДНР и ЛНР. В результате в республиках было повреждено несколько домов жителей.
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ИСТОЧНИК KP.RU