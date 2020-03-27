Срыв Минских договоренностей: Украина публично отказалась прекращать обстрелы жителей Донбасса

27 Март 2020 2020-03-27T09:46:15+03:00

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26 марта провалом закончилось заседание в режиме видеоконференции Контактной группы по урегулированию конфликта Донбасса. В числе заблокированных украинской стороной решений есть и заявление о подтверждении приверженности всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному соблюдению режима прекращения огня.

Уполномоченный представитель ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего рассказал, в чем суть отвергнутого Киевом документа.

- ЛНР и ДНР готовы были подкрепить стартовавший в июле 2019 года бессрочный режим прекращения огня конкретными, совместными и симметричными с украинской стороной, мерами по его обеспечению, - сообщил Дейнего.

Вместо этого украинская сторона предложила свой вариант, который не предусматривает подписания, при этом изъяла такие существенные обязательства сторон, как:

- публичные заявления высшего командования сторон;

- запрет наступательных действий и разведывательно-диверсионных операций;

- неприменение любого вида огня, включая снайперский;

- поддержка практики прямого взаимодействия в случае нарушения режима прекращения огня посредством телефонной связи.

Свои реальные намерения Украина подтвердила в этот день усилением обстрелов территории ДНР и ЛНР. В результате в республиках было повреждено несколько домов жителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU