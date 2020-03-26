2020-03-26T20:40:36+03:00
Политика

Данные разведки: Украина стягивает танки к линии фронта в Донбассе

Вместо того чтобы усилить борьбу с коронавирусом в стране, официальный Киев решил продолжить войну с населением Донбасса
Никита МАКАРЕНКОВ
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Украина стягивает танки к линии фронта в Донбассе. Фото: korrespondent.netУкраина стягивает танки к линии фронта в Донбассе. Фото: korrespondent.net
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В Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщили о том, что разведка выявила новые факты размещения украинскими военными бронетехники в Донбассе.

- Наша разведка продолжает фиксировать размещение боевой техники вооруженных формирований Украины в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории, а также минирование сельхозугодий, что ставит под угрозу жизнь и здоровье мирных жителей, - говорится в сообщении оборонного ведомства Республики.

По полученным данным, значительное скопление бронетехники было выявлено в Константиновке и селе Валентиновка (к северо-западу от Горловки). В основном Украина стягивает к линии фронта танки.

На прошлой неделе сообщалось, что Киев разместил в поселке Передовое под Волновахой четыре реактивных системах залпового огня «Град» . Жители Донбасса задаются вопросом, неужели Киев готовится к новой фазе войны?

- Лучше бы пустили деньги на ремонт больниц в стране и усилили борьбу с коронавирусом на Украине, - пишут дончане в популярной группе, где обычно обсуждают сводки.

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Также Киев стягивает и другую тяжелую технику к линии разграничения (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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