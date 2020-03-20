«Готовятся к большой войне?» Украина разместила четыре «Града» в Донбассе

20 Март 2020 2020-03-20T15:51:46+03:00

Также Киев стягивает и другую тяжелую технику к линии разграничения

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Заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин, ссылаясь на данные разведки, сообщил о том, что украинские военные стягивают к линии соприкосновения в Донбассе тяжелую технику.

В частности, речь идет о четырех реактивных системах залпового огня «Град» в поселке Передовое под Волновахой. На других участках фронта также была зафиксирована техника Вооруженных сил Украины. Киев стянул к фронту противотанковые пушки «Рапира» и зенитно-ракетные комплексы «Стрела-10». Также были обнаружены боевые машины пехоты, бронетранспортеры и зенитная самоходная установка «Шилка».

- Техника часто располагается вблизи жилых домов и муниципальных объектов, - сообщил Эдуард Басурин.

Жители Донбасса сразу же вспомнили самые ожесточённые дни войны, когда украинские военные обстреливали из «Градов» мирные кварталы Донецка и других городов Республики.

- Готовятся к большой войне? – задаются вопросом жители Донбасса. – Неужели международные организации до сих пор не могут повлиять на Киев и остановить преступления этой страны против нас.

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ИСТОЧНИК KP.RU