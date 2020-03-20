Жители прифронтового села в Донбассе: В последнее время стало только хуже – как в самом начале войны

В последнее время в сводках все чаще упоминается название населенного пункта «Сигнальное». Удивительно, что предыдущие годы это село оставалось в относительной тени, хоть и находится он на самом рубеже передовой.

Сигнальное расположено по другую сторону от железнодорожной станции «Еленовка». Самый близкий путь туда пролегает прямиком через Александровский блокпост в серой зоне. Дорога полностью простреливается.

Первое, что удивило на подъезде к Сигнальному – это горящее в результате обстрела поле, сразу стало понятно, что место тут неспокойное.

Оказать помощь жителям, которые оказались в сложной жизненной ситуации приехал депутат Народного Совета – Сергей Чучин. Привезли помощь одной тяжелобольной женщине. Ее знакомая Ирина рассказала нам о том, что происходит в селе в последнее время и провела для нас небольшую экскурсию по поселку.

Ирина – коренная жительница Сигнального. Раньше работала технологом на Еленовском комбинате хлебопродуктов. Сейчас – продавец в продуктовом магазине.

– До войны поселок был достаточно не бедным, близость железной дороги, завода, да и в принципе Донецка давали свои плоды. Во время войны мы почти никуда не выезжали, у меня в поселке живут двое внуков, – рассказывает Ирина. – В селе сейчас около 200 человек населения. 50 из них – это дети. Своей школы у нас нет, поэтому они ходят учиться в Еленовку.

Горящее в результате обстрела полеФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

С транспортом в Сигнальном тоже проблемы. В поселок ходит лишь один автобус, но только два раза день – утром и вечером. Поэтому люди по большей части пешком ходят на маршрутку в Еленовку.

– Это воронка от прилетевшего снаряда? – спрашиваю.

– Да! Представляете, там глубина была в человеческий рост... собаку, которая находилась во дворе – разорвало на части, а люди в этот момент были в доме.

– Люди не пострадали?

– Конкретно в этом доме – нет. Но 14 марта у нас был случай с пострадавшим. Осколками ранило 85–летнего дедушку. «Скорая» приехала моментально, врачи попали под обстрел, люди помогли погрузить раненого, однако, спасти его не удалось. Вот такая у нас жизнь на линии огня.

Ирина говорит, что в селе много пожилых людей. Одна из них – Тамара Федоровна, которая живет на самой окраине. Ее дому от обстрелов украинских военных достается больше всего.

Сигнальное расположено по другую сторону от железнодорожной станции «Еленовка»Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

– И в дом попадания бывают? – спрашиваю у старушки.

– Уже два раза окна выбивало. В последний раз 3 марта.

– До этого так сильно не стреляли?

– Как не стреляли!? Стреляли! В спальни попадания были и в кухню. А в последний раз одно окно выбило и в калитку попало.

– Вы верите, что это когда–то прекратится?

– Я уже не знаю... нет веры ни во что. В последнее время стало только хуже – вспомнили первый год войны – самый страшный.

Сигнальное – село с большим количеством детей. По пути обратно, ближе к Еленовке, замечаем детвору, которая, несмотря на суровые будни, резвится на футбольном поле. Много детей просто гуляют по селу, играют рядом с местным магазином. На их лицах радость и улыбки. Как бы хотелось, чтобы их детство было счастливым, а не наполненным войной.

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