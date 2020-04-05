2020-04-05T18:06:57+03:00
Общество

Мобильный оператор «Лугаком» ввел для своих абонентов новую услугу

Теперь абоненты «Лугаком» могут делать звонки даже с отрицательным балансом
Екатерина Сорока
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Услуги связи будут доступны, даже если на счету закончили деньги. Фото: appleinsider.ruУслуги связи будут доступны, даже если на счету закончили деньги. Фото: appleinsider.ru
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Мобильный оператор «Лугаком» ввел для своих абонентов новую услугу. Теперь они могут делать звонки с отрицательным балансом. Для этого оператор «Лугаком» по просьбе абонента открывает кредитный лимит. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

— Уважаемые абоненты! Из-за распространения коронавируса (COVID-19) наша молодая Республика, как и весь мир, переживает сейчас непростые турбулентные времена. В это время критично важно не потерять связь с родными и близкими, поэтому команда "Лугаком" в круглосуточном режиме поддерживает эту возможность. И даже если вы не можете пополнить свой счет, вы все равно должны оставаться на связи, потому что связь с близкими дороже денег, — говорится в сообщении.

Чтобы открыть кредитный лимит абонент должен позвонить на номер 177. Эта услуга будет доступна до конца апреля. Но если Глава Республики Леонид Пасечник продлит режим повышенной готовности, то кредитный лимит продолжит действовать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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