Республики Донбасса заявили о готовности организовать встречу родственников из Украины с удерживаемыми в ДНР и ЛНР лицами

Власти Донецкой и Луганской Народных Республик заявили о готовности организовать встречу удерживаемых в ДНР и ЛНР украинских силовиков и их родственников. Такое решение было принято после того, как на прошедших 26 марта переговоров Контактной группы украинская сторона отказалась от обмена пленными, запланированного на 29 марта.

- Исходя из гуманитарных соображений, власти ДНР готовы организовать допуск к восьми удерживаемым лицам их родственников, проживающих на территории Украины, - заявила омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова.

Уполномоченный по правам человека Республики отметила, что Украина отказывается от своих людей.

- В который раз меня поражает цинизм Киева, представители которого так часто приходят к власти под лозунгами важности возвращения удерживаемых лиц домой, а затем, достигнув желаемого так легко готовы отказаться от своих людей, - сказала Дарья Васильевна.

Последний обмен пленными между Республиками Донбасса и Украиной состоялся 29 декабря 2019 годаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В средствах массовой информации винят ДНР и ЛНР в отказе от обмена пленными. Однако руководитель рабочей группы по обмену военнопленных Луганской Народной Республики Ольга Кобцева отметила, что обмен затягивается исключительно по вине украинской стороны.

- Мы были готовы провести обмен, однако украинская сторона в рамках переговорного процесса дала отказ на обмен, так как им не понравились списки удерживаемых лиц, предложенные Республиками Донбасса. Получается, что тех людей, которых Украина вчера разыскивала, сегодня она забирать отказывается, - говорит Кобцева.

Представитель ЛНР обратилась к родственникам удерживаемых в Республике лиц.

- Понимая ваши эмоции, разделяя недоумение, вызванное отказом Украины от обмена, мы можем предоставить вам возможность посетить близких вам людей в местах их содержания, чтобы вы могли сами убедиться, что с вашими родными, находящимися в ЛНР, все нормально и их жизни ничего не угрожает, - сказала Ольга Кобцева.

Напомним, что последний обмен пленными между республиками Донбасса и Украиной состоялся 29 декабря 2019 года. Донецкая Народная Республика получила от Украины 61 человека. Передала Киеву – 51. Луганская Народная Республика получила от Украины 63 человека. Передала Киеву – 25.

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