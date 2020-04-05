2020-04-05T12:37:21+03:00
Политика

Донецк, Горловка и Петровское оказались под огнем украинской артиллерии

Боевики вели огонь по всем направлениям
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Донецк, Горловка и Петровское оказались под огнем украинской артиллерии. Фото: ТК «Звезда»Донецк, Горловка и Петровское оказались под огнем украинской артиллерии. Фото: ТК «Звезда»
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Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки двадцать два раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики почти двести боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под обстрел на донецком направлении попал «Вольво-центр» в столице Республики, поселки шахт «Трудовская», имени Абакумова, Александровка, Жабичево, Васильевка, Веселое, Сигнальное, Спартак и Ясное. На горловском направлении - окрестности Гольмовского, шахты имени Гагарина. На мариупольском - Ленинское и Петровское, - рассказали в СЦКК.

Украинские военные применяли 122-миллметровые артиллерийские орудия, минометы калибром 120- и 82 миллиметра, вооружение БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

Напомним, что за предыдущие сутки боевики выпустили по территории Республики почти 140 снарядов, мин и гранат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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