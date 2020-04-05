Донецк, Горловка и Петровское оказались под огнем украинской артиллерии
Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки двадцать два раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики почти двести боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- Под обстрел на донецком направлении попал «Вольво-центр» в столице Республики, поселки шахт «Трудовская», имени Абакумова, Александровка, Жабичево, Васильевка, Веселое, Сигнальное, Спартак и Ясное. На горловском направлении - окрестности Гольмовского, шахты имени Гагарина. На мариупольском - Ленинское и Петровское, - рассказали в СЦКК.
Украинские военные применяли 122-миллметровые артиллерийские орудия, минометы калибром 120- и 82 миллиметра, вооружение БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.
Напомним, что за предыдущие сутки боевики выпустили по территории Республики почти 140 снарядов, мин и гранат.
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ИСТОЧНИК KP.RU