ВСУ обстреляли ДНР из артиллерии, минометов и зениток

4 Апр 2020 2020-04-04T12:01:06+03:00

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За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины 23 раза нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Под обстрел киевских силовиков попали населенные пункты по всем направлениям Республики. На донецком: район «Вольво-центра», Спартак, Старомихайловка, Трудовские: на горловском: Зайцево; на мариупольском: Коминтерново и Петровское.

В СЦКК рассказали, что украинская армия выпустила по территории ДНР 138 боеприпасов.

- При обстрелах применялись 122-миллиметровые артиллерийские орудия, минометы калибром 120 и 82 миллиметров, вооружение БМП и БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное, - сказали в представительстве.

В представительстве Республики в СЦКК отметили, что в результате обстрелов в Зайцево поврежден дом и автомобиль, а в столице Республики – газопровод.

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ИСТОЧНИК KP.RU