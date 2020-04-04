4 Апр 2020 2020-04-04T15:02:38+03:00

За сутки из больниц ДНР выписали 23 человека с отрицательными тестами на коронавирус Фото: Мария ЛЕНЦ

Covid-19 у этих людей выявлен не был

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В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что за прошлые сутки из больниц были выписаны 23 человека с дважды отрицательными результатами тестов – у них не выявлен коронавирус.

За это же время в стационары были госпитализированы 6 человек с подозрением на коронавирус. Будем надеяться, что взятые у них тесты также покажут отрицательный результат.

- Всего под наблюдением в условиях стационарных отделений находится 124 человека. 11 876 человек находятся на самоизоляции на дому, – заявили в пресс-службе министерства.

Общее количество зараженных коронавирусной инфекцией в Республике не изменилось – за все время она выявлена у троих жителей Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU