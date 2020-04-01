Контролирующие органы ЛНР пока не будут проводить проверки

1 Апр 2020 2020-04-01T16:13:54+03:00

В Госкомитет налогов и сборов могут звонить по телефону горячей линии. Фото: gknslnr.su

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В ЛНР продолжают усиливать меры по предупреждению распространения опасной инфекции после того, как 30 марта подтвердился диагноз заболевания коронавирусом у жителя Республики. Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла решение о временной приостановке проверок, которые проводят органы власти с целью государственного контроля (надзора). Об этом сообщили в пресс-службе Правительства.

- Приостановить проверки за исключением внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер, - говорится в сообщении.

Тем временем, в Государственном комитете налогов и сборов (ГКНС) сообщили о приостановке проведения семинаров для налогоплательщиков и личных приемов граждан.

- Граждане могут обращаться по телефону горячей линии 50-77-38 и предоставлять обращения в письменном виде, - отметили в ГКНС.

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ИСТОЧНИК KP.RU