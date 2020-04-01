В ЛНР с 1 апреля приостановлена работа нотариусов, БТИ и ЗАГСов
Власти ЛНР усилили меры по предупреждению распространения опасной инфекции после того, как 30 марта подтвердился диагноз заболевания коронавирусом у жителя Славяносербского района, который вернулся в Республику из-за границы. Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла решение о приостановлении с 1 апреля оказания некоторых услуг нотариусами, бюро технической инвентаризации (БТИ) и отделами записей актов гражданского состояния (ЗАГС). Об этом сообщили в пресс-службе Правительства.
В частности, решено временно приостановить:
- предоставление нотариальных услуг нотариусами государственных нотариальных контор и Нотариального архива ЛНР;
- прием документов органами (БТИ);
- предоставление органами ЗАГС услуг по регистрации браков.
Также принято решение временно приостановить работу предприятий ЖКХ по сверке с населением показаний средств измерений (счетчиков воды, газа, электроэнергии).
Напомним, что ранее ЧСПК приняла решения о закрытии предприятий общественного питания, переходе учреждений образования на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами.
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