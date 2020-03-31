С 31 марта в ЛНР приостановили работу магазинов с непродовольственными товарами

31 Март 2020 2020-03-31T19:27:18+03:00

Сегодня в Луганске прекращена работа магазинов и ларьков по продаже промтоваров. Фото: rynkilnr.su

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В ЛНР 30 марта подтвердился диагноз заболевания коронавирусом у жителя Славяносербского района, который вернулся в Республику из-за границы. Теперь власти усиливают меры по предупреждению распространения опасной инфекции. В частности, принято решение о временной приостановке с 31 марта работы объектов розничной торговли непродовольственной группой товаров. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Республики.

- Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла решение временно приостановить работу объектов розничной торговли непродовольственной группой товаров, в том числе на рынках Республики и торговых центрах, за исключением: аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров, товаров для животных, ветеринарных препаратов, продажи товаров дистанционным способом, бытовой химии, средств личной гигиены, в том числе с условием доставки, - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе уточнили, что решение о закрытии предприятий общественного питания не распространяется на столовые, буфеты и кафе, осуществляющие организацию питания для работников предприятий.

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ИСТОЧНИК KP.RU