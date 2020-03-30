2020-03-30T19:03:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Детсады в ЛНР работают в штатном режиме

Об этом сообщил министр образования Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Детские садики Республики продолжают работатьДетские садики Республики продолжают работатьФото: Мария ЛЕНЦ
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В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Луганской Народной Республике был введен режим повышенной готовности. Школы и университеты перешли на дистанционное обучение, все культурные и спортивные мероприятия были отменены. Однако работа дошкольных учреждений продолжается в штатном режиме. Об этом сообщил министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало.

- Хотелось бы обратить внимание, что дошкольные образовательные учреждения не прекратили свой образовательный процесс, детей мы принимаем. Все дошкольные образовательные учреждения работают в штатном режиме, - сказал он.

Министр отметил, что вести детей в детские садики или оставлять дома – решать родителям.

- Соответствующие рекомендации в этом направлении также даны руководителям территорий и образовательных учреждений, - отметил Цемкало.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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