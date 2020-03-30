2020-03-30T15:17:05+03:00
Политика

Жителей ДНР, находящихся на самоизоляции, будут контролировать на дому участковые врачи и сотрудники полиции

За нарушение режима предусмотрен штраф от 30 тысяч до 60 тысяч рублей
Роман ПОБЕРЕЖНЮКАнатолий ВАСИЛЬЕВ
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Медики в республиках Донбасса сейчас фактически находятся на передовой. Фото: МЗ ЛНРМедики в республиках Донбасса сейчас фактически находятся на передовой. Фото: МЗ ЛНР
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В ДНР значительно выросло количество людей, находящихся на режиме домашней самоизоляции. На сегодня таковых 7 тысяч 866 человек. Причем 7 тысяч 302 человека пересекли границу Республики 27-29 марта. Об этом сообщила министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

Как известно, в связи с угрозой распространения коронавируса, каждый прибывший в Республику подписывает на пункте пропуска документ о домашней самоизоляции. Режим он обязан соблюдать в течение 14 дней. Таких жителей теперь будут контролировать участковые врачи вместе с сотрудниками полиции. А за нарушение режима предусмотрен штраф от 30 тысяч до 60 тысяч рублей.

Министр здравоохранения призвала граждан соблюдать правила самоизоляции на дому.

- Нарушая правила самоизоляции, вы подвергаете опасности заражения прежде всего своих близких, друзей, соседей, коллег по работе и просто граждан Республики. Посмотрите, что происходит в мире, какое количество людей пострадало из-за пренебрежения простыми правилами нахождения на самоизоляции. Люди умирают тысячами, эта беда может прийти и в наш дом. Пока нам удается удержать ситуацию на благополучном уровне, — отметила Долгошапко.

Напомним, в ДНР продолжает работу горячая линия Минздрава, на которую можно позвонить по короткому номеру 277 с мобильного оператора «Феникс» или по стационарному телефону (062) 303-27-72.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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