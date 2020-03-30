Последний звонок в школах ЛНР из-за угрозы коронавируса прозвенит 1 июля

30 Март 2020 2020-03-30T18:23:05+03:00

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В ЛНР перенесли окончание учебного года с 25 мая на 1 июля. О принятом Министерством образования и науки (МОН) решении в связи с угрозой коронавируса сообщил руководитель ведомства Сергей Цемкало.

- Согласно приказу МОН учебный год должен был быть завершен до 25 мая, - сказал министр. - До 1 июля мы отодвигаем завершение, но это с учетом и государственной итоговой аттестации. Для этого в наших образовательных учреждениях уже начата работа по оптимизации учебных планов и подготовке к успешному завершению учебного года.

Цемкало пояснил, что переход учебных заведений на дистанционное обучение, а также другие ограничения, связанные с COVID-19, вынудили министерство пересмотреть график учебного года.

Напомним, что с 30 марта учреждения образования ЛНР перешли на дистанционное обучение.

- Мы уже знаем, что в России сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) перенесена на более поздний срок, также сдвинута и предварительная сдача (ЕГЭ), которая должна была проходить уже в апреле. Наши ребята также в этих же рамках будут проходить сдачу единого государственного экзамена, - отметил министр.

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ИСТОЧНИК KP.RU