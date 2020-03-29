2020-03-29T17:22:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в ЛНР на 29 марта: у одного жителя выявили положительный тест, под наблюдением медиков 221 человек

Об этом сообщил главный санврач Республики Дмитрий Докашенко
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
В Республике исполняются все поручения и указы главы ЛНРВ Республике исполняются все поручения и указы главы ЛНРФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

У одного жителя Луганской Народной Республики тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат. По сообщению главного санврача ЛНР Дмитрия Докашенко, еще 221 человек с подозрением на Covid-19 находится под наблюдением медиков.

- Это люди, которые находятся в различных лечебных учреждениях Республики под динамическим наблюдением врачей, - говорит Докашенко. - Все они прибыли из неблагополучных по коронавирусу стран. Симптомов у них нет, их не лечат, за ними только наблюдают.

Главный санитарный врач ЛНР сообщил, что у госпитализированного вчера с положительным тестом на Cоvid-19 проводятся дополнительные исследования.

- В целом у нас в Республике исполняются все поручения и указы главы ЛНР, а также все решения чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве ЛНР, - рассказал Дмитрий Докашенко.

Тем временем, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции на территории Луганской Народной Республики закрыли все кафе и рестораны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в ДНР на 29 марта: под наблюдением медиков больше ста человек

На сегодня в Республике ни одного подтвержденного случая заболевания COVID-2019 не зарегистрировано (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Украинские боевики нанесли минометный удар по Гольмовскому
Ситуация с коронавирусом в ЛНР на 29 марта: у одного жителя выявили положительный тест, под наблюдением медиков 221 человек
В подконтрольном Киеву Донбассе рейдеры в погонах захватили агрофирму «Элвико-Гигант»
В ЛНР закрыли все кафе и рестораны из-за угрозы распространения Covid-19
Донецкий ботанический сад ушел в онлайн: сотрудники оранжерей делятся фото и видеосюжетами
ВСУ за ночь повредили семь домов на Трудовских
В ЛНР отправили на карантин больше 50 человек, которые незаконно прибыли из Украины
«Мама была дома!» В Славянске погиб полуторагодовалый мальчик, который выпал из окна пятого этажа
В ДНР за ситуацией с коронавирусом продолжают следить два штаба
Нерест 2020: Где в ДНР можно рыбачить, несмотря на запрет
Жительницу Донецка убили по приказу командира 28-й бригады Марченко
В ДНР во время пожаров погибли двое мужчин
Нерест 2020: Когда в ДНР нельзя ловить рыбу
Донецкая библиотека Крупской предлагает виртуальную программу
Погода на день в Луганске: 29 марта будет облачно с прояснениями, до +16 градусов
Погода на день в Донецке: 29 марта будет пасмурным, до +14 градусов
У жителя ЛНР тест на коронавирус дал положительный результат
Леонид Пасечник разрешил в исключительных случаях въезжать в ЛНР с подконтрольной Киеву территории прописанным в Республике гражданам
Командование ВСУ обманным путем заставляет военнослужащих срочной службы заключать контракты