Ситуация с коронавирусом в ЛНР на 29 марта: у одного жителя выявили положительный тест, под наблюдением медиков 221 человек

29 Март 2020 2020-03-29T17:22:16+03:00

В Республике исполняются все поручения и указы главы ЛНР Фото: Алексей БУЛАТОВ

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У одного жителя Луганской Народной Республики тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат. По сообщению главного санврача ЛНР Дмитрия Докашенко, еще 221 человек с подозрением на Covid-19 находится под наблюдением медиков.

- Это люди, которые находятся в различных лечебных учреждениях Республики под динамическим наблюдением врачей, - говорит Докашенко. - Все они прибыли из неблагополучных по коронавирусу стран. Симптомов у них нет, их не лечат, за ними только наблюдают.

Главный санитарный врач ЛНР сообщил, что у госпитализированного вчера с положительным тестом на Cоvid-19 проводятся дополнительные исследования.

- В целом у нас в Республике исполняются все поручения и указы главы ЛНР, а также все решения чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве ЛНР, - рассказал Дмитрий Докашенко.

Тем временем, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции на территории Луганской Народной Республики закрыли все кафе и рестораны.

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ИСТОЧНИК KP.RU