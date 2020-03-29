2020-03-29T15:52:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в ДНР на 29 марта: под наблюдением медиков больше ста человек

На сегодня в Республике ни одного подтвержденного случая заболевания COVID-2019 не зарегистрировано
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Ситуация с коронавирусом в ДНР на 29 марта: под наблюдением медиков больше ста человекСитуация с коронавирусом в ДНР на 29 марта: под наблюдением медиков больше ста человекФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

На сегодняшний день эпидситуация в Донецкой Народной Республике стабильная. Случаев заболеваний COVID-19 в ДНР не зарегистрировано. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- Под наблюдением медиков в инфекционных стационарах находятся больше ста человек. Первый тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 показал отрицательный результат, - рассказали Минздраве.

ДНР готова к встрече с коронавирусной инфекцией. Медики наработали опыт лечения пациентов на свином гриппе. Врачи проинструктированы, кто на каком этапе подключается.

При Главе ДНР Денисе Пушилине создан межведомственный штаб по противодействию новой коронавирусной инфекции. Оперативный штаб работает и при Министерстве здравоохранения.

Специалисты каждый день отслеживают ситуацию. Несмотря на то, что школьники и студенты на карантине, а все массовые культурные и спортивные мероприятия отменены, Республика живет в обычном ритме.

- У нас по-прежнему работает общественный транспорт, магазины. Тотального карантина пока нет, - сказала министр здравоохранения Ольга Долгошапко.

На сегодня всего в мире коронавирусом заболели 662 941 человек. Только за прошедшие сутки в больницы поступили 65 401 новый пациент. На Украине заразившихся - 310, вылечившихся - 84, умерших - 5.

В ДНР продолжает работу горячая линия Минздрава, на которую можно позвонить по короткому номеру 277 с мобильного оператора «Феникс» или по стационарному телефону (062) 303-27-72.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У жителя ЛНР - положительный тест на коронавирус

Министр здравоохранения Республики рассказала, что это не окончательный диагноз, но уже первый звоночек (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Количество зараженных коронавирусом в России на 29 марта 2020 года: выявлено 270 новых случаев
Общее число заразившихся превысило полторы тысячи человек, впервые диагнозы поставлены в Амурской, Иркутской и Омской областях. Сообщаем количество зараженных коронавирусом в России на 29 марта 2020 года
Новости 24
Украинские боевики нанесли минометный удар по Гольмовскому
Ситуация с коронавирусом в ЛНР на 29 марта: у одного жителя выявили положительный тест, под наблюдением медиков 221 человек
В подконтрольном Киеву Донбассе рейдеры в погонах захватили агрофирму «Элвико-Гигант»
В ЛНР закрыли все кафе и рестораны из-за угрозы распространения Covid-19
Донецкий ботанический сад ушел в онлайн: сотрудники оранжерей делятся фото и видеосюжетами
ВСУ за ночь повредили семь домов на Трудовских
В ЛНР отправили на карантин больше 50 человек, которые незаконно прибыли из Украины
«Мама была дома!» В Славянске погиб полуторагодовалый мальчик, который выпал из окна пятого этажа
В ДНР за ситуацией с коронавирусом продолжают следить два штаба
Нерест 2020: Где в ДНР можно рыбачить, несмотря на запрет
Жительницу Донецка убили по приказу командира 28-й бригады Марченко
В ДНР во время пожаров погибли двое мужчин
Нерест 2020: Когда в ДНР нельзя ловить рыбу
Донецкая библиотека Крупской предлагает виртуальную программу
Погода на день в Луганске: 29 марта будет облачно с прояснениями, до +16 градусов
Погода на день в Донецке: 29 марта будет пасмурным, до +14 градусов
У жителя ЛНР тест на коронавирус дал положительный результат
Леонид Пасечник разрешил в исключительных случаях въезжать в ЛНР с подконтрольной Киеву территории прописанным в Республике гражданам
Командование ВСУ обманным путем заставляет военнослужащих срочной службы заключать контракты