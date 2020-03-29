Ситуация с коронавирусом в ДНР на 29 марта: под наблюдением медиков больше ста человек

На сегодняшний день эпидситуация в Донецкой Народной Республике стабильная. Случаев заболеваний COVID-19 в ДНР не зарегистрировано. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- Под наблюдением медиков в инфекционных стационарах находятся больше ста человек. Первый тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 показал отрицательный результат, - рассказали Минздраве.

ДНР готова к встрече с коронавирусной инфекцией. Медики наработали опыт лечения пациентов на свином гриппе. Врачи проинструктированы, кто на каком этапе подключается.

При Главе ДНР Денисе Пушилине создан межведомственный штаб по противодействию новой коронавирусной инфекции. Оперативный штаб работает и при Министерстве здравоохранения.

Специалисты каждый день отслеживают ситуацию. Несмотря на то, что школьники и студенты на карантине, а все массовые культурные и спортивные мероприятия отменены, Республика живет в обычном ритме.

- У нас по-прежнему работает общественный транспорт, магазины. Тотального карантина пока нет, - сказала министр здравоохранения Ольга Долгошапко.

На сегодня всего в мире коронавирусом заболели 662 941 человек. Только за прошедшие сутки в больницы поступили 65 401 новый пациент. На Украине заразившихся - 310, вылечившихся - 84, умерших - 5.

В ДНР продолжает работу горячая линия Минздрава, на которую можно позвонить по короткому номеру 277 с мобильного оператора «Феникс» или по стационарному телефону (062) 303-27-72.

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