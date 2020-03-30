2020-03-30T22:14:08+03:00
Коронавирус Covid-19

В ЛНР временно запретили передавать посылки заключенным

Об этом сообщили в госпредприятии «Почта ЛНР»
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Передачки временно под запретом. Фото: lug-info.comПередачки временно под запретом. Фото: lug-info.com
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В Луганской Народной Республике из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции временно запретили передавать посылки заключенным. Об этом распорядились в министерстве внутренних дел, сообщили в государственном предприятии «Почта ЛНР».

В распоряжении МВД Республики говорится, что запрет на передачу посылок действует с 25 марта 2020 года и до особого распоряжения.

- Введен запрет на прием посылок, бандеролей, и передач для осужденных и взятых под стражу лиц, находящихся в учреждениях УИН МВД ЛНР, - рассказали в почтовом ведомстве. - Просим учесть данную информацию и воздержаться в ближайшее время от пересылки почтовых отправлений в адрес вышеуказанных лиц.

Тем временем, в ЛНР закрыты все предприятия общественного питания. Запрет действует до особого распоряжения. Однако кафе и рестораны могут работать в режиме доставки заказов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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