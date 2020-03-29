В ЛНР закрыли все кафе и рестораны из-за угрозы распространения Covid-19

29 Март 2020 2020-03-29T16:23:31+03:00

Общепиты могут работать только навынос или в режиме доставки

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В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции на территории Луганской Народной Республики было принято решение о закрытии всех предприятий общественного питания. Запрет вступил в силу 28 марта. Об этом сообщили в министерстве промышленности и торговли.

- На очередном заседании чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Луганской Народной Республики принято решение временно приостановить работу ресторанов, кафе, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что общепиты могут работать навынос или в режиме доставки заказов.

- Запрет действует до особого распоряжения, - отметили в Минпромторге.

Тем временем, в Донецкой Народной Республике время работы кафе и ресторанов ограничили на выходные дни 28 и 29 марта. Они могли работать до трех часов дня, а после переходить в режим доставки заказов.

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ИСТОЧНИК KP.RU