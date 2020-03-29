2020-03-29T22:51:21+03:00
Общество

Донецкий дизайнер Светлана Топалова запустила собственную линейку модных защитных масок

Донецкий дизайнер присоединилась к общему тренду на необычные маски [фото]
Екатерина Сорока
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Заказать маску от Светланы Топаловой можно только, написав ей заранее в социальных сетях. Фото: архив публикаций дизайнераЗаказать маску от Светланы Топаловой можно только, написав ей заранее в социальных сетях. Фото: архив публикаций дизайнера
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Еще не так давно журналист «Комсомолки» обыскалась в Донецке защитных масок. Марлевые повязки просто исчезли с прилавков аптек. Если еще пару недель назад маски покупали для защиты от COVID-19 и других сезонных вирусов, то сегодня носить защитную маску стало модно.

Защитные маски стали аксессуаром номер один в 2020 году. Теперь кроме обычных марлевых повязок, в Донецке появились более модные варианты «на любой вкус и цвет». Можно купить маску из камуфляжной ткани, в цветочек, с нашивкой или пайетками, или заказать ее в ателье по собственному дизайну. Чем оригинальнее маска, тем лучше.

К тренду на необычные защитные маски также присоединилась известный донецкий дизайнер Светлана Топалова. Она выпустила ограниченное количество повязок на лицо с логотипом собственного бренда. Маска доступна в двух расцветках – нежно розовая и черная. Об этом дизайнер сама сообщила в социальных сетях.

— Стильные маски от Svetlana Topalova пришлись многим модницам по вкусу! — пишет дизайнер.

Есть два варианта масок от Светланы Топаловой. Фото: архив публикаций дизайнера

Есть два варианта масок от Светланы Топаловой. Фото: архив публикаций дизайнера

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Донецкий дизайнер Светлана Топалова запустила собственную линейку модных защитных масок
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