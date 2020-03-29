Нерест 2020: Где в ДНР можно рыбачить, несмотря на запрет

29 Март 2020 2020-03-29T12:31:42+03:00

На время нереста запрещено использовать лодки. Можно рыбачить с берега и только удочкой. Фото: allkharkov.info

Комитет водного и рыбного хозяйства ДНР составил список мест, где можно рыбачить во время нереста 2020

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Во время нереста 2020 рыбачить строго запрещено. Поскольку, если сейчас выловить всю рыбу из водоемов, то уже в следующем сезоне рыбаки могут и не доставать из закромов свои удочки. Однако в Республике все же есть несколько мест, где можно рыбачить, несмотря на запрет.

— Запрещено промысловое и любительское рыболовство для физических и юридических лиц, физических лиц-предпринимателей во время хода рыбы на нерест во всех водоемах Донецкой Народной Республики, — сообщили в комитете водного и рыбного хозяйства ДНР. — Разрешено любительское рыболовство только с берега на участках расположенных за пределами мест массового нереста рыбы одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком и спиннингом на блесну.

Государственный комитет водного рыбного хозяйства ДНР подготовил список мест, где рыбачить разрешается. В него входят водоемы общего пользования, на реках Кривой Торец, Кальмиус, Крынка, Бахмутка, Сухие и Мокрые Ялы, Нагольная, Миус, Лугань, Мокрая Волноваха, Грузской Еланчик, Мокрый Еланчик, Сухой Еланчик в пределах территории Республики.

За ловлю рыбы в запрещенных зонах, где в данный момент проходит нерест, рыбак должен будет заплатить немаленький штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU