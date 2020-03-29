2020-03-29T10:10:56+03:00
Общество

Нерест 2020: Когда в ДНР нельзя ловить рыбу

В ДНР утвердили даты, когда нельзя ловить рыбу и раков во время нереста 2020
Екатерина Сорока
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Также во врем нереста запрещено пользоваться любыми плавсредствами. Фото: promysel.comТакже во врем нереста запрещено пользоваться любыми плавсредствами. Фото: promysel.com
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Весна в Республике в этом году пришла достаточно рано. Поэтому нерест 2020 начался на 10 дней раньше. Это настоящее испытание для рыбаков. В одном месте собрано огромное количество рыбы, которая "так и просится на крючок". Но заниматься рыбалкой в этот период категорически нельзя.

В связи с этим было издано специальное распоряжение комитета водного и рыбного хозяйства. В документе утвердили время, когда нельзя ловить рыбу во время нереста 2020 на территории ДНР.

Запретить промысловое и любительское рыболовство для физических и юридических лиц, физических лиц-предпринимателей во время хода рыбы на нерест во всех водоемах Донецкой Народной Республики, — говорится в тексте документа.

Ловить рыбу запрещается:

— С 20 марта по 10 июня в водохранилищах и технических водоемах;

— С 20 марта по 20 мая в реках корневых водах;

— С 20 марта по 20 июня в придаточных водоемах, озерах, старицах и заливах.

— С 20 марта по 20 июня и с 20 августа по 30 сентября нельзя ловить раков.

Во время нереста рыба вынашивает будущее потомство. Если потревожить их цикл, то уже в следующем сезоне рыбаки могут позабыть о своих удочках. А нарушителям этого распоряжения придется заплатить немаленький штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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