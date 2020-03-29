Нерест 2020: Когда в ДНР нельзя ловить рыбу
Весна в Республике в этом году пришла достаточно рано. Поэтому нерест 2020 начался на 10 дней раньше. Это настоящее испытание для рыбаков. В одном месте собрано огромное количество рыбы, которая "так и просится на крючок". Но заниматься рыбалкой в этот период категорически нельзя.
В связи с этим было издано специальное распоряжение комитета водного и рыбного хозяйства. В документе утвердили время, когда нельзя ловить рыбу во время нереста 2020 на территории ДНР.
— Запретить промысловое и любительское рыболовство для физических и юридических лиц, физических лиц-предпринимателей во время хода рыбы на нерест во всех водоемах Донецкой Народной Республики, — говорится в тексте документа.
Ловить рыбу запрещается:
— С 20 марта по 10 июня в водохранилищах и технических водоемах;
— С 20 марта по 20 мая в реках корневых водах;
— С 20 марта по 20 июня в придаточных водоемах, озерах, старицах и заливах.
— С 20 марта по 20 июня и с 20 августа по 30 сентября нельзя ловить раков.
Во время нереста рыба вынашивает будущее потомство. Если потревожить их цикл, то уже в следующем сезоне рыбаки могут позабыть о своих удочках. А нарушителям этого распоряжения придется заплатить немаленький штраф.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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