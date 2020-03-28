2020-03-28T22:34:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Леонид Пасечник разрешил в исключительных случаях въезжать в ЛНР с подконтрольной Киеву территории прописанным в Республике гражданам

Об этом говорится в указе Главы государства
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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В ЛНР один контрольно-пропускной пункт - "Станица Луганская". Фото: gtrklnr.ruВ ЛНР один контрольно-пропускной пункт - "Станица Луганская". Фото: gtrklnr.ru
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Контрольно-пропускной пункт на линии разграничения в Луганской Народной Республике «Станица Луганская» оказался закрытым из-за угрозы распространения на территории ЛНР коронавирусной инфекции. По обе стороны границы остались люди, которые не успели вернуться домой в указанный срок.

Однако Глава ЛНР Леонид Пасечник в гуманитарных целях сделал исключение. Сегодня прописанные на подконтрольной Киеву территории граждане смогли пересечь линию разграничения и отправиться домой.

Также, Леонид Иванович распорядился в исключительных случаях разрешить въезд на территорию Республики с подконтрольной Киеву территории гражданам, прописанным в ЛНР. Об этом говорится в указе Главы государства.

В документе отмечается, что люди смогут пересечь линию соприкосновения только обязательными группами.

- С обязательным осуществлением принудительной госпитализации лиц с повышенной температурой тела и респираторными симптомами, размещением в обсервационные отделения сроком на 14 дней при отсутствии указанных выше симптомов, - говорится в тексте указа. - Въезд может быть осуществлен по мере необходимости, но не чаще одного раза в две недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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