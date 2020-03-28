2020-03-28T13:33:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава ЛНР позволил гражданам с пропиской на подконтрольной Киеву территории вернуться домой

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Республики Анна Сорока
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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желающие вернуться домой – звонили на горячую линию МИД ЛНР. Фото: ЛИЦжелающие вернуться домой – звонили на горячую линию МИД ЛНР. Фото: ЛИЦ
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Республики Донбасса полностью закрыли контрольно-пропускные пункты на линии соприкосновения из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. На территории государств остались граждане с пропиской на подконтрольной Киеву территории. Однако было принято решение сделать исключение и разрешить им отправиться домой.

Заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока сообщила, что глава Республики Леонид Пасечник принял решение позволить гражданам Украины вернуться домой, руководствуясь международными принципами соблюдения прав и свобод человека.

- Списки согласованы с украинской стороной, то есть мы получили подтверждение, что люди пройдут на ту сторону, - говорит замминистра. - Организацией списков лиц, нуждающихся в пересечении линии соприкосновения, занималась специальная рабочая группа при МИД ЛНР. Помощь в доставке людей на линию соприкосновения оказало МЧС Республики.

Сорока рассказала, что люди, желающие вернуться домой – звонили на горячую линию МИД ЛНР.

- Если будут поступать какие-то звонки еще, я подчеркиваю, с уважительной причиной, людей с постоянной регистрацией на территории, подконтрольной Украине, то будем рассматривать возможность таких акций гуманитарного характера и чуть позже, - сказала Анна Сорока.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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