Глава ЛНР позволил гражданам с пропиской на подконтрольной Киеву территории вернуться домой

28 Март 2020 2020-03-28T13:33:57+03:00

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Республики Анна Сорока

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Республики Донбасса полностью закрыли контрольно-пропускные пункты на линии соприкосновения из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. На территории государств остались граждане с пропиской на подконтрольной Киеву территории. Однако было принято решение сделать исключение и разрешить им отправиться домой.

Заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока сообщила, что глава Республики Леонид Пасечник принял решение позволить гражданам Украины вернуться домой, руководствуясь международными принципами соблюдения прав и свобод человека.

- Списки согласованы с украинской стороной, то есть мы получили подтверждение, что люди пройдут на ту сторону, - говорит замминистра. - Организацией списков лиц, нуждающихся в пересечении линии соприкосновения, занималась специальная рабочая группа при МИД ЛНР. Помощь в доставке людей на линию соприкосновения оказало МЧС Республики.

Сорока рассказала, что люди, желающие вернуться домой – звонили на горячую линию МИД ЛНР.

- Если будут поступать какие-то звонки еще, я подчеркиваю, с уважительной причиной, людей с постоянной регистрацией на территории, подконтрольной Украине, то будем рассматривать возможность таких акций гуманитарного характера и чуть позже, - сказала Анна Сорока.

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ИСТОЧНИК KP.RU