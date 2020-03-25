2020-03-25T23:14:40+03:00
Политика

Остановка ДФС не повлияет на водоснабжение Донецка

Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ ДНР Владимир Дубовка
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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У жителей Донецка не будет проблем с водоснабжением. Фото: gzhi.mosreg.ruУ жителей Донецка не будет проблем с водоснабжением. Фото: gzhi.mosreg.ru
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Из-за остановки работы Донецкой фильтровальной станции водоснабжение Донецка будет производиться в полном объеме.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Владимир Дубовка сообщил, что водоснабжение столицы переподключено с ДФС на Верхнекальмиусскую фильтровальную станцию.

- Этого вполне достаточно для обеспечения нужд города, – отметил он. - В накоплении запасов воды необходимости нет.

Замминистра отметил, что в данный момент решается вопрос возобновления работы Донецкой фильтровальной станции.

Напомним, что сегодня на предприятии «Вода Донбасса» заявили об остановке и консервации ДФС из-за отсутствия гарантий безопасности для работников. В компании сообщили, что полностью подача воды будет прекращена в село Васильевка, а в Донецк подача воды будет сокращена на 30 процентов в Куйбышевский, Кировский, Петровский, часть Ленинского и Киевского районы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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