Остановка ДФС не повлияет на водоснабжение Донецка
Из-за остановки работы Донецкой фильтровальной станции водоснабжение Донецка будет производиться в полном объеме.
Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Владимир Дубовка сообщил, что водоснабжение столицы переподключено с ДФС на Верхнекальмиусскую фильтровальную станцию.
- Этого вполне достаточно для обеспечения нужд города, – отметил он. - В накоплении запасов воды необходимости нет.
Замминистра отметил, что в данный момент решается вопрос возобновления работы Донецкой фильтровальной станции.
Напомним, что сегодня на предприятии «Вода Донбасса» заявили об остановке и консервации ДФС из-за отсутствия гарантий безопасности для работников. В компании сообщили, что полностью подача воды будет прекращена в село Васильевка, а в Донецк подача воды будет сокращена на 30 процентов в Куйбышевский, Кировский, Петровский, часть Ленинского и Киевского районы.
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ИСТОЧНИК KP.RU